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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Üç Kuruş son bölüm | Üç Kuruş 10. bölüm tek parça izle

Üç Kuruş son bölüm | Üç Kuruş 10. bölüm tek parça izle

Üç Kuruş son bölüm yayınlandı ve büyük bir rağbet gördü. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler internette Üç Kuruş dizisinin yeni bölümünü araştırıyor. Peki ama Üç Kuruş'un son bölümünde neler oldu? 10. bölüm yeni bölüm nereden izlenir? Üç Kuruş dizisi son bölüm kesintisiz HD izle...

19 Dakika Önce
2022-01-18 15:13:08
Üç Kuruş son bölüm | Üç Kuruş 10. bölüm tek parça izle

Üç Kuruş son bölüm yayınlandı ve büyük bir rağbet gördü. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler internette Üç Kuruş dizisinin yeni bölümünü araştırıyor. Peki ama Üç Kuruş'un son bölümünde neler oldu? 10. bölüm yeni bölüm nereden izlenir? Üç Kuruş dizisi son bölüm kesintisiz HD izle...

Üç Kuruş son bölüm

Üç Kuruş dizisinin son bölümü olan 10. bölümü yayınlandı. Yeni bölümde yeni olaylar yaşanan dizinin özeti;

İrfan, Efe'yi öldürmek için gizlice evine girer. Ama Efe'nin gizli ajandasıyla karşılaşınca, ona önemli bir mesaj bırakır. Efe, İrfan'ın mesajını çözmek için Kartal'a geldiğinde, Kartal'la Nezih arasında başlayan savaşı öğrenir. Kartal savaşın sonunu galip olarak görmeye, Efe ise kimse zarar görmeden savaşı bitirmeye kararlıdır. Leyla'nın uyarılarına rağmen planını hayata geçiren Efe, kendisini büyük bir değişimin eşiğinde bulur. Kartal, Nezih'le savaşında hayatta kalabilmek için zekası kadar Bahar'a ihtiyacı olduğunu anlar. İrfan ise hiç kimsenin beklemediği bir manevrayla yeni oyununun ilk hamlesini yapar.

Üç Kuruş 10. bölüm tek parça izle

Her pazartesi günü 20:00'da ekranlara gelen dizinin yeni bölümüne aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Üç Kuruş 10. bölüm tek parça izlemek için TIKLAYINIZ... .

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