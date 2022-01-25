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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Üç Kuruş son bölüm izle | Üç Kuruş 11. bölüm (yeni bölüm) tek parça izle

Üç Kuruş son bölüm izle | Üç Kuruş 11. bölüm (yeni bölüm) tek parça izle

Üç Kuruş son bölüm izle | Üç Kuruş dizisinin 11. bölümü yayınlandı. Yeni bölümde yeni maceralara atılan Üç Kuruş oyuncularının ne yaptığı da büyük bir merak konusu oldu. Peki ama son bölümde Üç Kuruş'ta neler oldu? Üç Kuruş 11. bölüm özeti, 11. bölüm tek parça izle...

1 Saat Önce
2022-01-25 00:25:50
Üç Kuruş son bölüm izle | Üç Kuruş 11. bölüm (yeni bölüm) tek parça izle

Üç Kuruş son bölüm izle | Üç Kuruş dizisinin 11. bölümü yayınlandı. Yeni bölümde yeni maceralara atılan Üç Kuruş oyuncularının ne yaptığı da büyük bir merak konusu oldu. Peki ama son bölümde Üç Kuruş'ta neler oldu? Üç Kuruş 11. bölüm özeti, 11. bölüm tek parça izle...

Üç Kuruş son bölüm

Kartal ve Efe, İrfan'la anlaşmaya yanaşmak istemese de Baybars'ı asla bulamayacaklarını bildikleri için onunla çalışmaya mecbur olduklarını anlarlar. Planlarını adım adım gerçekleştirmek için harekete geçecekleri sırada ilk hedefleri olan Azad onları kendi ayağına getirir ve bu buluşma her ikisi için de büyük bir şok etkisi yaratır. Babasının ölümüyle her şeyini kaybeden Bahar ise içini Leyla'ya döker. Aralarında kurulan bu bağ ise Kartal ve Efe'nin yeni rakibi Azad'a karşı birleşmelerini sağlayacaktır. Efe'nin ise bu zorlu ve güçlü rakibi dize getirmek için Kartal'la beraber kurdukları oyunda Kartal'dan bile gizlediği ayrı bir planı vardır. Fakat oyunu kazandıklarını düşündükleri anda onları tekrar İrfan'a bağlayan yeni biriyle tanışırlar.

Üç Kuruş 11. bölüm (yeni bölüm) tek parça izle

Üç Kuruş Son Bölümü İzlemek İçin TIKLAYINIZ... .

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