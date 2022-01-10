Üç Kuruş ne zaman? Üç Kuruş 10. bölüm full izle

Üç Kuruş ne zaman? Üç Kuruş 10. bölüm araştırmaları hızla devam ediyor. Milyonlarca izleyiciye ulaşan dizinin son bölümünün neden yayınlanmadığı merak ediyor. Kartal ve Efe'nin işbirliğinin sonuçları dikkat çekiyor. Peki ama Üç Kuruş yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 10. bölüm hangi tarihte izlenecek? İşte Üç Kuruş dizisinin özeti ve detayları...

Üç Kuruş ne zaman? Üç Kuruş 10. bölüm araştırmaları hızla devam ediyor. Milyonlarca izleyiciye ulaşan dizinin son bölümünün neden yayınlanmadığı merak ediyor. Kartal ve Efe'nin işbirliğinin sonuçları dikkat çekiyor. Peki ama Üç Kuruş yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 10. bölüm hangi tarihte izlenecek? İşte Üç Kuruş dizisinin özeti ve detayları...

Üç Kuruş ne zaman?

Üç Kuruş dizisi her pazartesi günü izleyicisiyle buluşuyor. Fakat yılbaşı için 2 haftalık ara veren dizinin son bölümü yayınlanmayınca merak konusu oldu. Bu hafta yayın akışına göre, Üç Kuruş dizisi yerine Güldür Güldür Show tekrarı yayınlandı.

Bir sonraki hafta Üç Kuruş dizisinin yayınlanması bekleniyor. Üç Kuruş, 17 Ocak Pazartesi akşamı seyircisiyle buluşacak.

Üç Kuruş dizisinin son bölümünde; Efe, Kartal'ın İrfan'ı serbest bıraktığını öğrenir ve Leyla'nın kaçırılmasında onun da payı olduğunu düşünerek büyük bir öfkeye kapılır.

Kartal'la birlikte Leyla'nın peşine düşen Efe, bu süreçte çok zor bir seçim yapmak zorunda kalır. Leyla'yı kurtarmak için sınırlarını sonuna kadar zorlayan Efe'nin duygusal tepkileri Kartal'ın da gözünden kaçmaz.

Leyla'nın ortadan kaybolmasıyla büyük bir sarsıntı geçiren Kartal'a bir darbe de Nezih'ten geliyor. Kartal Nezih'ten alacağı intikamı planlarken Bahar'ın hamlesi herkesi şaşırtacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.