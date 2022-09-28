Üç Kuruş Dizisi Konusu Nedir? Üç Kuruş Dizisinde Yer Alan Oyuncular Kimler?

Show TV ekranlarında yayımlanan Üç Kuruş, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayınlandı. Dizinin yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Damla Serim, Eset Akçilad ve Murat Uyurkulak'ın kaleme aldığı aksiyon, dram ve polisiye türündeki Türk yapımı televizyon dizisi olarak bilinmekte. İlk bölümden itibaren büyük bir seyirci kitlesine sahip olan dizi, 30 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanan 28. bölümü ile final yaparak sona erdi. Üç Kuruş dizisi konusu ne? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Üç Kuruş dizisinde yer alan oyuncular kim? İşte merak edilen tüm detayların cevabı haberimizde…

Üç Kuruş Dizisi Konusu Nedir? Show TV ekranlarının sevilen dizilerinden Üç Kuruş dizisi konusu, kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman Mahallesi konu edinmekte. Bu mahallede Çıngıraklı'nın “koruyucusu” konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olması konu edinin sürükleyici dizilerden. Üç Kuruş Dizisi Oyuncu Kadrosunda Kimler Var? Kartal Çaka (Uraz Kaygılaroğlu): Çıngıraklı mahallesinin lideri, Leyla Çaka'nın abisidir.

Efe Tekin (Ekin Koç): Organize Büro'nun idealist komiser

İrfan Kahraman (Diren Polatoğulları): Seri katildir.

Bahar Yöndel (Nesrin Cavadzade): Nezih'in kızıdır.

Leyla Çaka (Aslıhan Malbora): Kartal'ın kız kardeşidir.

Oktay Çaka (Civan Canova): Kartal'ın babasıdır.

Neriman Çaka (Nursel Köse): Kartal'ın halasıdır.

Nezih Yöndel (Zafer Algöz): Mafya lideri ve Bahar'ın babasıdır.

Baybars Hicaz (Kadir Çermik): Mafya lideri.

Azade (Sezin Akbaşoğulları): Mafya lideri.

Çetin Hicaz (Bora Akkaş): Mafya lideri ve Baybars'ın oğlu.

Korkmaz (Mehmet Bozdoğan): Mafya lideri.

Kılıç Hicaz (Necip Memili): Baybars'ın oğlu. .