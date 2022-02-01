Üç Kuruş dizisi Bora Akkaş kimdir?

Geniş Aile dizisindeki Zekai karakteriyle tüm Türkiye'ye adını duyuran oyuncu Bora Akkaş, Üç Kuruş dizisinin oyuncu kadrosuna katıldığı için gündem konusu haline geldi. Peki, Bora Akkaş kimdir ve kaç yaşında? Bora Akkaş hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Pazartesi günü Show TV ekranlarında yayınlanan Üç Kuruş dizisinin oyuncu kadrosunda bir gelişme yaşandı. Dizide Çetin karakteriyle rol alan Bora Akkaş'ın biyografisi merak konusu haline geldi. İşte merak edilen haberin detayı…

Bora Akkaş kimdir?

Doğa Bora Akkaş 12 Ekim 1990 yılında İstanbul'da doğdu. Akkaş öncelikle şehir tiyatrolarında eğitim almıştır ve ilk kez "Gönlümdeki Köşk Olmasa" isimli filmde rol almıştır. Bu filmdeki performansı sayesinde Altın Portakal ödülünü almıştır. 2009 senesinde "Adab-ı Muaşeret" isminde 3. sinema filminde oynamıştır. Kanal D ve Star TV kanallarında yayınlanan Geniş Aile dizisinin Zekai Kirişçi karakterini canlandırmıştır. Annem Uyurken adlı dizide Mert karakterini canlandırmıştır ve dizi 15 Ağustos 2012 yılında sona ermiştir. Aynı zamanda müzik dünyasında Doğa Bora adın da bilinmektedir. Genellikle gençlere hitap eden rap şarkılar söylemektedir. 19 Ağustos 2017 tarihinde kendisi gibi oyuncu Seda Türkmen ile evlenmiştir. Ama bu evlilik 2 sene sürmüştür. Türkmen ile Akkaş, Eylül 2019'da anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştır.

Üç Kuruş Çetin kimdir?

Uzun yıllardır televizyon ekranlarında bambaşka karakterleri canlandıran oyuncu Bora Akkaş dizinin ekibine dahil oldu. Seyirci, Akkaş'ı daha önce görmeye alışık olmadığı bir rolle izlemeye hazırlanırken Bora Akkaş'ın hayat vereceği karakter, hikayedeki birçok ismin hayatında kritik bir role sahip olacak.

Bora Akkaş'ın oynadığı dizi ve filmler nelerdir?

Dişi Kuş (2004)

Yağmur Zamanı (Bora) (2004)

Son Tercih (Mert) (2007)

Cesaretin Var mı Aşka (2008)

Unutma Beni (2008)

Geniş Aile (Zekai Kirişçi) (2009-2011)

Annem Uyurken (Mert) (2012)

Herşey Yolunda Merkez (Efe Selim) (2013)

Herşey Yolunda (Efe Selim) (2013)

Yüksek Giriş (Doğukan) (2013)

Bebek İşi (Ozan) (2013)

Boynu Bükükler (Mithat) (2014)

Ruhumun Aynası (Çetin) (2014)

Çifte Saadet (Tarık Çatık) (2016)

Aslan Alilem (Mutlu Aslan) (2017)

Dayan Yüreğim (Rıfat) (2017)

Kurşun (Rıfat Ayaz) (2019)

Tutunamayanlar (2020-)

Sinema filmleri

Gönlümdeki Köşk Olmasa (Küçük Osman) (2002)

Küçük Kıyamet (Batu) (2007)

Adab-ı Muaşeret (Eko) (2009)

Memleket Meselesi (2010)

Çalgı Çengi (Kapıdan bakan çocuk) (2010)

Kaos: Örümcek Ağı (2012)

Yavuz (2012)

Taş Mektep (2013)

Kocan Kadar Konuş (2015)

Öğrenci İşleri (2015)

Geniş Aile: Yapıştır (2015)

Kocan Kadar Konuş: Diriliş (2016)

Annemin Yarası (2016)

Geniş Aile 2: Her Türlü (2016)

Hürkuş: Göklerdeki Kahraman (2018)

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