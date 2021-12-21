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Üç Kuruş 8. bölüm tek parça HD izle | İrfan'ın adımı Kartal ve Efe'yi nasıl etkiledi?
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Üç Kuruş 8. bölüm tek parça HD izle | İrfan'ın adımı Kartal ve Efe'yi nasıl etkiledi?

Üç Kuruş dizisi farklı bir kültür ve farklı bir senaryoyla büyük bir fan kitlesine ulaştı. Son bölümü yayınlanan dizinin detayları, özeti aşağıda yer alıyor. Peki ama 8. bölümde neler oldu? Üç Kuruş 8. bölüm tek parça HD izle...

52 Dakika Önce
2021-12-21 19:22:52
Üç Kuruş 8. bölüm tek parça HD izle | İrfan'ın adımı Kartal ve Efe'yi nasıl etkiledi?

Üç Kuruş dizisi farklı bir kültür ve farklı bir senaryoyla büyük bir fan kitlesine ulaştı. Son bölümü yayınlanan dizinin detayları, özeti aşağıda yer alıyor. Peki ama 8. bölümde neler oldu? Üç Kuruş 8. bölüm tek parça HD izle...

Üç Kuruş 8. bölüm tek parça HD izle

Üç Kuruş 8. bölümü izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Kimliği ortaya çıkan İfran'ın şehirden kaçmaktan başka yolu yoktur. Kartal ve Efe ellerindeki "takma" isimle İrfan'ın peşine düştüklerinde beklemedikleri birinin radarına girerler. İrfan ortalardan kaybolmadan önce annesinin ısrarı ile Kartal'a bir şans daha verir ve Kartal'a hayatının en çetin ikilemlerinden birini yaşatır. Efe, bir yandan Leyla ile arasını düzeltmeye çalışırken bir yandan da Kartal'ı İrfan'dan korumaya çalışır. Öte yandan İrfanîn bir sonraki adımı Kartal ve Efe'yi hiç beklemedikleri bir yerden vuracaktır.

Üç Kuruş Dizisi 8. Bölüm Tek Parça İzlemek İçin Tıklayınız...

Üç Kuruş dizisinin kadrosunda; Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Zafer Algöz, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit yer alıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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