Üç Kuruş 7. bölüm fragmanı | Üç Kuruş fragmanı

Üç Kuruş 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse gibi birçok ünlü oyuncuyu bünyesinde barındıran Üç Kuruş dizisinin yeni fragmanları büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki ama yeni fragman yayınlandı mı? Üç Kuruş dizisi son fragmanında neler yaşandı? Üç Kuruş fragman izle...

Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen Üç Kuruş dizisinin fragmanları da yakından takip ediliyor. Dizi içerisinden özel görüntülerin yayınlandığı Üç Kuruş dizisinin 7.fragmanı hakkındaki detaylar...

Üç Kuruş Dizisi Oyuncuları

Dikkat çeken yapım, Üç Kuruş dizisinin oyuncuları; Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Zafer Algöz, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit.

Üç Kuruş Dizisi Konusu Ne?

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın “koruyucusu” konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

Üç Kuruş Dizisini Kim Yönetiyor?

Senaristliğini Damla Serim ve Murat Uyurkulak'ın üstlendiği ve Ay yapım projesi olan Üç Kuruş dizisinin yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk oturuyor.

Üç Kuruş Dizisi 7. Bölüm Fragmanı

Üç Kuruş dizisinin 7. bölüm fragmanı henüz yaynlanmadı. Yayınlandığında internet sitemiz üzerinden detayları öğrenebilir ve izleyebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.