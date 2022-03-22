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Üç Kuruş 19. bölüm tek parça izle | Show TV Üç Kuruş yeni bölüm izle | Üç Kuruş son bölümde neler oldu?
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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Üç Kuruş 19. bölüm tek parça izle | Show TV Üç Kuruş yeni bölüm izle | Üç Kuruş son bölümde neler oldu?

Üç Kuruş 19. bölüm tek parça izle | Show TV Üç Kuruş yeni bölüm izle | Üç Kuruş son bölümde neler oldu?

Üç Kuruş 19. bölüm tek parça izle | Show TV'nin sevilen dizisi Üç Kuruş'un yeni bölümü izleyicisiyle buluştu. Büyük oyuncu kadrosu sayesinde sevilen Üç Kuruş'un son bölümünde neler oldu? Üç Kuruş 19. bölüm ful HD linki ve özeti...

2 Saat Önce
2022-03-22 12:06:04
Üç Kuruş 19. bölüm tek parça izle | Show TV Üç Kuruş yeni bölüm izle | Üç Kuruş son bölümde neler oldu?

Show TV'nin sevilen dizisi Üç Kuruş'un yeni bölümü izleyicisiyle buluştu. Büyük oyuncu kadrosu sayesinde sevilen Üç Kuruş'un son bölümünde neler oldu? Üç Kuruş 19. bölüm ful HD linki ve özeti...

Üç Kuruş 19. bölüm tek parça izle

İzleyicisini ekranlara kitleyen dizi Üç Kuruş'un yeni bölümünü izlemek için linke tıklayın. ÜÇ KURUŞ 19. BÖLÜM LİNKİ...

Üç Kuruş 19. bölüm özeti

Üç Kuruş son bölümde neler oldu? Kartal, Ferhan'ı kurban vermek zorunda olmanın acısı içinde de olsa ondan devraldığı intikam planını devreye sokması gerektiğinin farkındadır. Efe ve Çetin'in sürpriz yüzleşmesinde herkes eteklerindeki taşlarını döker. Kartal tüm öğrendiklerine rağmen üçünün de hedefinin aynı kişi olduğunu hatırlatır. Kartal, Efe ve Çetin arasındaki zorunlu iş birliğinin adımları atılır. Birlikte Şahin'e karşı kazandıkları ilk savaşta beklemedikleri bir karşılık alırlar ve Kartal Korkmaz'ın hedefi haline gelir. Bir yandan ülkeyi oğluyla birlikte terk etmek üzere olan Bahar'ı durdurmaya çalışan Kartal, bir yandan da Efe ve Çetin'in desteğiyle babasını vuran adamla iş birliği yapan Şahin'den intikamını almaya çalışacaktır. .

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