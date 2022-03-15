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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Üç Kuruş 18. bölüm tek parça izle | Show TV Üç Kuruş yeni bölüm kesintisiz izle

Üç Kuruş 18. bölüm tek parça izle | Show TV Üç Kuruş yeni bölüm kesintisiz izle

Üç Kuruş 18. bölüm tek parça izle | Çukur dizisi sevenler tarafından yakından takip edilen Üç Kuruş'un yeni bölümü yayınlandı. Diziyi kaçıranlar farklı platformlarda 18. bölüm linkini araştırıyor. Peki ama Üç Kuruş'un son bölümünde neler oldu? Üç Kuruş dizisi yeni bölüm linki ve özeti...

38 Dakika Önce
2022-03-15 11:35:53
Üç Kuruş 18. bölüm tek parça izle | Show TV Üç Kuruş yeni bölüm kesintisiz izle

Çukur dizisi sevenler tarafından yakından takip edilen Üç Kuruş'un yeni bölümü yayınlandı. Diziyi kaçıranlar farklı platformlarda 18. bölüm linkini araştırıyor. Peki ama Üç Kuruş'un son bölümünde neler oldu? Üç Kuruş dizisi yeni bölüm linki ve özeti...

Üç Kuruş 18. bölüm tek parça izle

Show TV'nin sevilen dizisi Üç Kuruş'un son bölümünü izlemek için linke tıklayın. ÜÇ KURUŞ 18. BÖLÜM LİNKİ....

Üç Kuruş 18. bölüm özeti

Kartal, mahalleye döndüğünde her şeyin değişmiş olduğunu görür ve sarsılır. Çıngıraklı artık Şahin'in kontrolündedir. Mahallede istenmediğini gören Kartal, her şeyi geride bırakıp uzaklaşacakken, onu sarsıp kendine getiren Leyla olur. Bahar'dan bir çocuğu olduğunu öğrenen Kartal, ne pahasına olursa olsun önce kendi evladına kavuşup ardından da ailesini yeniden bir araya getirmek için harekete geçer. Bu uğurda ilk olarak Efe'nin karşısına çıkar ama Efe'yi hiç beklemediği bir halde bulur. Kartal, Efe'yi kendine getirmek için büyük bir plan yapar ve Kartal'ın yaptığı bu planda yolu bir kez daha İrfan'la kesişir.

Üç Kuruş bitiyor mu?

Üç Kuruş dizisinin final yapacağına ilişkin konuşmalar sosyal medyada aldı başını gidiyor. Dizinin reytinglerinin düşük olması, final dedikodularını artırdı.

Dizinin yapım şirketi ve kanaldan henüz bu konu hakkında bir açıklama gelmedi. Fakat Çukur ve Üç Kuruş tadında yeni bir dizi için çalışma yürütüldüğü konuşuluyor. .

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