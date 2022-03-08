Üç Kuruş 17. bölüm tek parça izle | Show Tv Üç Kuruş son bölüm tek parça izle

Üç Kuruş 17. bölüm tek parça izle | Show Tv'nin sevilen dizilerinden biri olan Üç Kuruş'un son bölümünde Neriman'ın sırrı dizinin gündemi oldu. Peki ama Üç Kuruş'un son bölümünden daha neler oldu? Tek parça full HD Üç Kuruş linki...

Show Tv'nin sevilen dizilerinden biri olan Üç Kuruş'un son bölümünde Neriman'ın sırrı dizinin gündemi oldu. Peki ama Üç Kuruş'un son bölümünden daha neler oldu? Tek parça full HD Üç Kuruş linki...

Üç Kuruş 17. bölüm tek parça izle

Show TV'nin sevilen dizilerinden Üç Kuruş'un son bölümü olan 17. bölümünü izlemek için linke tıklayın. ÜÇ KURUŞ 17. BÖLÜM LİNKİ...

Üç Kuruş son bölüm özeti (17. bölüm)

Üç Kuruş'un son bölümünde; Neriman'ın bir ömür boyu sakladığı sırrının ifşa olmasıyla, Kartal ve Leyla büyük bir şok yaşarlar. Kartal'ın Neriman'a kestiği ceza, Şahin'le Kartal arasında geri dönüşü olmayan savaşın fitilini ateşler. Efe, Kartal'la beraber Azade, Korkmaz ve Baybars'ı içeri almak için Çetin'den de destek alarak başladığı oyununun sonunu görmeye çok yaklaşır. Çetin annesine kavuşabilmek için Baybars'tan gelen teklife evet dediğinde av ve avcılar yer değiştirir.

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