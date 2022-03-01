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Üç Kuruş 16. bölüm tek parça full HD izle | Üç Kuruş son bölümde neler oldu? Show TV Üç Kuruş yeni bölüm izle
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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Üç Kuruş 16. bölüm tek parça full HD izle | Üç Kuruş son bölümde neler oldu? Show TV Üç Kuruş yeni bölüm izle

Üç Kuruş 16. bölüm tek parça full HD izle | Üç Kuruş son bölümde neler oldu? Show TV Üç Kuruş yeni bölüm izle

Üç Kuruş 16. bölüm tek parça full HD izle | Üç Kuruş dizisinin son bölümü sevenleriyle Show TV'de buluştu. Peki ama Üç Kuruş'un yeni bölümünde neler oldu? İşte merak edilen Üç Kuruş son bölüm full izle...

34 Dakika Önce
2022-03-01 12:14:31
Üç Kuruş 16. bölüm tek parça full HD izle | Üç Kuruş son bölümde neler oldu? Show TV Üç Kuruş yeni bölüm izle

Üç Kuruş dizisinin son bölümü sevenleriyle Show TV'de buluştu. Peki ama Üç Kuruş'un yeni bölümünde neler oldu? İşte merak edilen Üç Kuruş son bölüm full izle...

Üç Kuruş 16. bölüm tek parça full HD izle

Üç Kuruş dizisinin son bölümü sevenleriyle buluştu. Son bölüm olan 16. bölümü izlemek için linke tıklayın. ÜÇ KURUŞ 16. BÖLÜM LİNKİ...

Üç Kuruş son bölümde neler oldu?

Neriman'ın Baybars'la yüzleşmesi sonucunda verdiği karar Baybars'ın İrfan'ı da dahil edeceği bir adım atmasına neden olur. Kartal, Bahar'ın son hamlesinden sonra daha da bilenmiş olarak Korkmaz'a karşı akıllıca bir plan yapar. Fakat bu planın gerisinde Efe'nin de ona büyük bir tuzak kurduğunun farkında değildir. Çetin, Kartal ve Efe çatışmasında tarafını belli ederken rakiplerini küçümsediğini anlar. Artık kimseye güvenmeyen Kartal, Çetin'e karşı kendini sağlama almayı başarsa da onu kötü bir sürpriz beklemektedir. .

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