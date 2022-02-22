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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Üç Kuruş 15. bölüm tek parça izle | Üç Kuruş yeni bölüm (15.bölüm) fullHD

Üç Kuruş 15. bölüm tek parça izle | Üç Kuruş yeni bölüm (15.bölüm) fullHD

Üç Kuruş 15. bölüm tek parça izle | Üç Kuruş dizisinin son bölümü yayınlandı. Merakla beklenen yeni bölümde Kartal'ın pazarlığı sonucu Efe'den beklenmeyen tepkiler meydana gelir. Peki ama Üç Kuruş'un yeni bölümünde daha neler yaşandı? Üç Kuruş son bölüm (15.bölüm) tek parça full HD izle...

26 Dakika Önce
2022-02-22 10:02:30
Üç Kuruş 15. bölüm tek parça izle | Üç Kuruş yeni bölüm (15.bölüm) fullHD

Üç Kuruş dizisinin son bölümü yayınlandı. Merakla beklenen yeni bölümde Kartal'ın pazarlığı sonucu Efe'den beklenmeyen tepkiler meydana gelir. Peki ama Üç Kuruş'un yeni bölümünde daha neler yaşandı? Üç Kuruş son bölüm (15.bölüm) tek parça full HD izle...

Üç Kuruş 15. bölüm tek parça izle

Kartal'ın İrfan'la girdiği pazarlık Efe'den hiç beklemediği bir tepki almasına neden olur. Efe, içindeki bu öfkeyle Kartal'a karşı sert bir hamle hazırlığı içindedir. Bahar babasının ölümüyle ilgili gerçekleri öğrendikten sonra planını harekete geçirir ve Korkmaz'ın saldırı hedefini sürpriz bir biçimde değiştirir. Kartal, Korkmaz'ın tehdidini fark etmesiyle birlikte harekete geçer. Kartal'ın avucunda tutmayı başaramadığı İrfan'ın göz hapsinde olan Neriman ise gelen gizli mesaj üzerine büyük bir riske girer.

Üç Kuruş dizisinin son bölümü olan 15. bölümü izlemek için linke tıklayınız. ÜÇ KURUŞ 15. BÖLÜM LİNKİ...

Aras Bulut İynemli Üç Kuruş kadrosuna girecek mi?

Çukur dizisinin bitmesinin ardından Üç Kuruş dizisinin başlaması, izleyiciyi sevindirmişti. Aras Bulut İynemli'nin de diziye dahil olacağı söylense de şu an için böyle bir proje imzalanmadı.

Hatta ilerleyen zamanlarda Çukur dizisi için yeni bölümlerin çekileceğine ilişkin konuşmalar yer alıyor. Kesin bir açıklama yapım şirketlerinden henüz gelmedi. .

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