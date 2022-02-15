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Üç Kuruş 14. bölüm full izle | Üç Kuruş son bölüm tek parça HD izle
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Üç Kuruş 14. bölüm full izle | Üç Kuruş son bölüm tek parça HD izle

Üç Kuruş 14. bölüm full izle | Üç Kuruş dizisinin ilk yayınlandığı günden bu yana dikkat çeken bir atmosferi var. Sevilen yapımın 14. bölümünü izlemek için araştırmalar başladı. Peki ama Üç Kuruş son bölümde neler oldu? Üç Kuruş 14. bölüm tek parça full izle...

16 Dakika Önce
2022-02-15 10:27:46
Üç Kuruş 14. bölüm full izle | Üç Kuruş son bölüm tek parça HD izle

Üç Kuruş 14. bölüm full izle | Üç Kuruş dizisinin ilk yayınlandığı günden bu yana dikkat çeken bir atmosferi var. Sevilen yapımın 14. bölümünü izlemek için araştırmalar başladı. Peki ama Üç Kuruş son bölümde neler oldu? Üç Kuruş 14. bölüm tek parça full izle...

Üç Kuruş 14. bölüm full izle

Kartal sona yaklaştığını düşündüğü anda Efe ve Çetin'den hiç beklemediği bir şekilde gelen yardımla toparlanır. Kartal'ın Korkmaz'dan alacağı intikamın peşine düşeceğini bilen Efe, onu durdurmak için çabalasa da Oktay'la kurduğu derin bağ ondan beklenmeyecek bir tercih yapmasına neden olur.

Çetin, Kartal'ın gittiği yolun tehlikeli olduğunu bilmektedir ve Efe'ye onun iyiliği için Kartal'ı zapt etmesini söyler. Efe ise Çetin'in gizemini çözdüğünü düşündüğünde Çetin'in onun hakkında tahmin ettiğinden çok daha fazla bilgiye sahip olduğunu fark eder. Bahar, Azade'yle yüzleşmeye karar verdiğinde onu şok edecek olan gerçekle yüzleşir. Kartal ise intikam planını sona ulaştırabilmek için İrfan'la bir pazarlığa girer. Üç Kuruş 14. bölüm full izlemek için TIKLAYINIZ...

Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cevadzade 'Estetiğim Yok!'

Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade'nin eski fotoğraflarına bakıldığında, oyuncunun değişimine estetik dendi. Cavadzade konuya; "Gluteni, her türlü şekeri kes, 2 yıl aralıksız spor yap senin de benim gibi estetiklerin olur!" sözleriyle yanıt verdi. .

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