Üç Kuruş 13. bölüm full tek parça izle | Üç Kuruş yeni bölüm özeti

Üç Kuruş 13. bölüm full tek parça izle | Sevilen yapım Üç Kuruş dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Son bölümde heyecan doruklardaydı. Kartal’ın yeni görevinde karşı karşıya kalacağı Baybars’ın has adamlarından Korkmaz’ın oyuna dahil oldu. Peki ama Üç Kuruş 13. bölüm nereden izlenir? İşte Üç Kuruş dizisinin son bölüm linki ve son bölüm özeti...

Üç Kuruş 13. bölüm full tek parça izle | Sevilen yapım Üç Kuruş dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Son bölümde heyecan doruklardaydı. Kartal'ın yeni görevinde karşı karşıya kalacağı Baybars'ın has adamlarından Korkmaz'ın oyuna dahil oldu. Peki ama Üç Kuruş 13. bölüm nereden izlenir? İşte Üç Kuruş dizisinin son bölüm linki ve son bölüm özeti...

Üç Kuruş 13. bölüm (yeni bölüm) özeti

Kartal mahalledeki geçim sıkıntısına çare bulmak için Azade'nin ona verdiği tehlikeli görevi kabul eder. Efe'ye rağmen harekete geçen Kartal ölümle burun buruna gelince, işler içinden çıkılmaz hale gelir. Ailesini korumak isteyen Oktay, Efe'den Neriman'ın Ferhan'la neden görüştüğünü öğrenmesini ister. Leyla'nın da Ferhan'la görüştüğünü öğrenen Efe, Leyla'yla yüzleşir. Bahar ise Leyla'nın yardımıyla Kartal'a bir sürpriz hazırlar ve aralarındaki buzları eritmeyi başarır. Kartal'ın yeni görevinde karşı karşıya kalacağı Baybars'ın has adamlarından Korkmaz'ın oyuna dahil oluşu beklenmedik sonuçlar doğuracaktır.

Üç Kuruş 13. bölüm full tek parça izle

Nişantaşı ve Balat'ta gerçekleştirilen çekimlerin uç noktalarda oluşu seyircide merak uyandırıyor. Bu sefer son bölümde üzüntü hakimdi.

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Üç Kuruş'un Oktay'ı (Civan Canova)

Ahmet Civan Canova, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, oyun yazarı, senarist ve tiyatro yönetmeni. 1979 yılından itibaren Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak birçok oyunda rol aldı. 1990'lı yıllardan itibaren yazdığı tiyatro oyunları ile ödüller aldı.

28 Haziran 1955 doğumlu olan Canova 1,85 boyunda.

1998 - 2002 yılları arasında kendi gibi oyuncu Açelya Akkoyun ile bir evlilik yaptı. .