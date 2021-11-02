Üç Kuruş 1. bölüm kesintisiz donmadan izle | 3 Kuruş 1. bölüm HD takılmadan izle

Üç Kuruş 1. bölüm kesintisiz donmadan izle | Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş 1 Kasım Pazartesi günü izleyicisi ile buluştu. Dizi konusu ve oyuncu kadrosu ile izleyicilerden tam not almayı başardı. 'Çukur' dizine bir miktra benzeyen 3 Kuruş dizisinin 1. bölümünü televizyondan izlemeyi kaçıranlar diziyi internette izlemek için 3 Kuruş 1. bölüm HD takılmadan izle seçeneğini araştırıyor. İşte 3 Kuruş'un kesintisiz, takılmadan, tek parça HD izleme linki...

Üç Kuruş 1. bölüm kesintisiz donmadan izle | Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş 1 Kasım Pazartesi günü izleyicisi ile buluştu. Dizi konusu ve oyuncu kadrosu ile izleyicilerden tam not almayı başardı. 'Çukur' dizine bir miktra benzeyen 3 Kuruş dizisinin 1. bölümünü televizyondan izlemeyi kaçıranlar diziyi internette izlemek için 3 Kuruş 1. bölüm HD takılmadan izle seçeneğini araştırıyor. İşte 3 Kuruş'un kesintisiz, takılmadan, tek parça HD izleme linki...

3 Kuruş 1. bölüm HD takılmadan izle | Show TV ekranlarında yeni bir dizi yayına girdi. Dizinin adı Üç Kuruş. Dizi yayınlandığı ilk bölümü ile milyonlarca kişi tarafından izlendi. Oldukça nefes kesici sahnelerin yer aldığı dizinin ilk bölümününü izlemeyi kaçıranlar internetten Üç Kuruş 1. bölüm kesintisiz donmadan izle seçeneğini araştrımaya başladı. Dizinin 1. bölümünü kesintisiz olarak Show TV'nin resmi internet sitesinden izleyebilirsiniz.

Üç Kuruş dizisinin konusu nedir?

Üç Kuruş, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Murat Uyurkulak, Damla Serim ve Eset Akçilad'ın kaleme aldığı aksiyon, dram ve polisiye türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç ve Diren Polatoğulları paylaşmaktadır. Üç Kuruş dizisi bir roman mahallesinde geçiyor. Bu Roman mahallesinin adı ize Çıngıraklı. Sert kuralları olan ancak renkli bir yaşamı olan Çıngıraklı'nın “koruyucusu” konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca dizinin ana konusunu oluşturuyor. Yaşanan bir cimnayet sonrası Emniyet güçlerinden ve suç dünyasındaki rakiplerinden aynı anda kaçmaya çalışan Kartal'ın yolu katille kesişir. İZleyiciler dizide geçen Çıngıraklı ahallesinin nerede olduğunu gerçekte olup olmadığını merak da etmeye başladı. Peki Çıngıraklı nerede? Üç Kuruş diziei nerere dçekiliyor?

Üç Kuruş nerede çekiliyor?

Dizi çekimleri İstanbul'un Fatih ilçesinin Balat semtinde ve Beykoz'da bulunan eski kundura fabrikasında ve Üç İstanbul'un Nişantaşı semtinde gerçekleştiriliyor.

Çıngıraklı nerede?

Dizide Çıngıraklı olarak adlandırılan hayali mahalle aslında Balat'ın Lonca mahallesi olarak biliniyor. Balat'ın Lonca mahallesi tarihi dokusu ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Üç Kuruş oyuncuları kimler?

Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) - Çıngıraklı mahallesinin lideri.

Efe (Ekin Koç) - Organize Büro'nun asi, idealist komiseri.

İrfan (Diren Polatoğulları) - Türkü barlarda sahne alan gecelerin adamı.

Bahar (Nesrin Cavadzade) - Nezih'in kızı.

Leyla (Aslıhan Malbora) - Kartal'ın kız kardeşi.

Neriman (Nursel Köse) - Kartal'ın halası.

Oktay (Civan Canova) - Kartal'ın babası.

Nezih (Zafer Algöz) - Bahar'ın babası.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.