Üç Kız Kardeş dizisinin konusu nedir? Üç kız kardeş ne zaman yayınlanıyor?

Kanal D TV ekranının yeni dizisi Üç Kız Kardeş, fragmanıyla izleyicilerin beğenisini kendinde topladı. Yeni başlayan dizinin konusu ve oyuncuları seyirciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Üç Kız Kardeş dizisinin konusu nedir ve kimler rol alıyor?

Kanal D ekranında yayınlanacak olan Üç Kız Kardeş dizisinden ilk görüntüler yayınlandı. İclal Aydın'ın romanından uyarlanacak olan Üç Kız Kardeş dizisinin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin detayı…

Üç kız kardeş ne zaman yayınlanıyor?

İclal Aydın'ın çok satan kitabından uyarlanan dizi yayın hayatına Şubat ayında başlayacak. Üç Kız Kardeş dizisinin yayın tarihi hakkında henüz net bir tarih verilmedi. Dizinin yayın tarihi belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacaktır.

Üç Kız Kardeş dizisinin konusu nedir?

İclal Aydın'ın Üç Kız Kardeş romanından uyarlanan, ekran yolculuğuna yakın zamanda başlamaya hazırlanan dizi, birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatacak. Yapımını Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizinin çekimleri Ayvalık'ta gerçekleşiyor. Eda Teksöz'ün yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin senaryosu ise Erkan Birgören ve Betül Yağsağan'a ait.

Üç Kız Kardeş oyuncuları kimlerdir?

Dizinin oyuncu kadrosunda pek çok başarılı isim yer alıyor. Bunlardan bazıları şöyle olacak:

Reha Özcan,

İclal Aydın,

Özgü Kaya,

Almila Ada,

Berker Güven,

Melisa Berberoğlu,

Veda Yurtsever,

Hakan Atalay ,

Emre Kıvılcım,

Mert Özcan,

Ece Baliç,

Tayfun Eraslan,

Benian Dönmez,

Nazlı Senem Ünal,

Murat Çidamlı,

Demircan Kaçel,

Vural Şahanoğlu. .