Üç Kız Kardeş dizisinin 5. bölümünü izle | Üç Kız Kardeş yeni bölüm (5.bölüm) tek parça

Üç Kız Kardeş dizisinin 5. bölümünü izle | İclal Aydın'ın kitabından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümü yayınlandı. Yeni bölümü bekleyen, dijital platformlardan izlemek isteyenler ise link araştırıyor. Peki ama Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümünde neler oldu? İşte merak edilen dizinin 5. bölüm linki ve özeti...

İclal Aydın'ın kitabından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümü yayınlandı. Yeni bölümü bekleyen, dijital platformlardan izlemek isteyenler ise link araştırıyor. Peki ama Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümünde neler oldu? İşte merak edilen dizinin 5. bölüm linki ve özeti

Üç Kız Kardeş dizisinin 5. bölümünü izle

Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümü olan 5. bölümü izlemek için linke tıklayınız. ÜÇ KIZ KARDEŞ 5. BÖLÜM LİNKİ...

Üç Kız Kardeş 5. Bölüm Özeti

Üç Kız Kardeş dizisinin 5. bölümünde; Türkan, Somer'in tüm ısrarlarına rağmen ondan boşanmamaya kararlıdır. 22 Mart Salı günü yayınlanan Üç Kız Kardeş 5. bölümünde neler oldu? Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Rüçhan, Mine'nin hamile olduğunu öğrenince harekete geçiyor.

Somer, Türkan'ın boşanmak istemediğini öğrenince bir çıkış yolu bulmaya çalışır. Rüçhan'ın Türkan'a yaptığı işkenceyi kabul edemeyen Somer, bunun hesabını sorar. Somer ve Rüçhan'ın tartıştığını duyan Türkan, Somer'in sözlerine dayanamadı ve evi terk eder. Somer, avukata talimat vererek boşanma işlemlerini başlatır. Türkan'ı kahvaltı yapma bahanesiyle dışarıya çıkaran Somer, avukata haber vermiştir. Türkan, boşanma evraklarını görünce şoke olur. Somer'den boşanmayacağını bir kez daha söyleyen Türkan, boşanma dilekçesini imzalamaz. Somer, Türkan'ı boşanmaya ikna edebilecek mi?

Somer, ultrason fotoğrafını cebinde bırakınca evdeki yardımcı fotoğrafı görüp Rüçhan'a götürür. Bebeğin fotoğrafının Mine'ye ait olduğunu gören hemen Mine'nin evine gider. Rüçhan, Mine'ye bebeğin Somer'den olup olmadığını öğrenmek istediğini söyleyip birlikte doktora gideceklerini söyler.

Dönüş, arkadaşı Dilek için bir fedakarlıkta bulunur. Derya ise Dönüş'ün gizli saklı deftere bir şeyler yazdığını fark eder. Ancak bu yaptığı ortaya çıkarsa Derya ile arasından büyük bir soruna neden olacaktır. Türkan, Mine'yle sık sık karşılaşmaya başlar. Türkan, Somer'in ona karşı sevgisizliği karşısında yine de umudunu kaybetmez, başka bir çare arayışına girer. Mine'nin kapısını çalan Türkan, Somer'le ilgili ne konuşacak? .