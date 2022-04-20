DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Hac kuraları ne zaman çekilecek 2022? Hac ve umre kuraları hangi tarihte çekilecek? Hacca ve umreye ne zaman gidilecek?
Zilzal Suresinin ne anlama gelir? Zilzal Suresi nasıl okunur?
İsmail Ok hangi partiliydi? İsmail Ok hangi partiden istifa etti? İsmail OK hangi partinin milletvekiliydi? İYİ Parti mi MHP'li miydi?
Kremlin'den son dakika açıklaması: Top onlarda, yanıt bekliyoruz
Teravih namazı en az kaç rekat kılınır? 2 rekat teravih namazı kılınır mı? Teravih namazı 33 rekat mı kılınacak?
İsmail Ok kimdir? Balıkesir bağımsız milletvekili İsmail Ok hangi partiden istifa etmişti? İsmail OK AK Parti'ye mi geçti?
YPG/PKK, muhalif Kürt grup ENKS'nin ofisini ateşe verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Pençe-Kilit'' mesajı
2022 Hırka-i Şerif ziyarete açıldı mı? Bu sene Hırka-i Şerif Ramazan'da açık mı, kapalı mı?
Baba 10. bölüm full izle | Show TV Baba dizisi yeni bölüm (10.bölüm) izle | Youtube Baba son bölüm tek parça izle
'Bülent Arınç depremin kendisi, hatta yanardağ'
Ziraat Bankası'ndan ''kayyum'' iddialarına yanıt!
OFF-LINE UPS nedir?
Ukraynalı müzakereci Podolyak: Türkiye'ye minnettarız
Altın düşmeye devam eder mi? Gram altında düşüş sürer mi? Altın neden düşüyor? Nisan'da altın iner mi, çıkar mı?

İSTANBUL

19:55:00

İftar vakti

BURSA

19:54

04:40
19:54
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:38

04:26
19:38
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:21

04:10
19:21
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:04

03:52
19:04
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:51

03:50
18:51
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:55:00

İftar vakti

ANKARA

19:38

04:26
SAHUR
19:38
İFTAR

TIMETURK / DİZİ - FİLM / Üç Kız Kardeş 9. bölüm izle | Kanal D Üç Kız Kardeş son bölüm (9.bölüm) tek parça full HD izle

Üç Kız Kardeş 9. bölüm izle | Kanal D Üç Kız Kardeş son bölüm (9.bölüm) tek parça full HD izle

Üç Kız Kardeş 9. bölüm izle | Kanal D ekranlarında yayınlanan İclal Aydın'ın aynı isimli kitabından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümü izleyicisini şoka soktu! Sevilen dizinin son bölümünde neler oldu? Somer, Türkan'a boşanma davası açınca, Rüçhan Türkan'ı evden kovdu! Kanal D Üç Kız Kardeş son bölüm (9.bölüm) tek parça full HD izle...

3 Saat Önce
2022-04-20 10:26:27
Üç Kız Kardeş 9. bölüm izle | Kanal D Üç Kız Kardeş son bölüm (9.bölüm) tek parça full HD izle

Kanal D ekranlarında yayınlanan İclal Aydın'ın aynı isimli kitabından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümü izleyicisini şoka soktu! Sevilen dizinin son bölümünde neler oldu? Somer, Türkan'a boşanma davası açınca, Rüçhan Türkan'ı evden kovdu! Kanal D Üç Kız Kardeş son bölüm (9.bölüm) tek parça full HD izle...

Üç Kız Kardeş 9. bölüm izle

Sevilen dizi Üç Kız Kardeş'in yeni bölümünü tek part izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız...

ÜÇ KIZ KARDEŞ 9. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Üç Kız Kardeş 9. bölüm konusu

Somer, Türkan'a boşanma davası açınca, Rüçhan Türkan'ı evden kovuyor. Somer, Mine'den vazgeçemiyor.

Türkan ve Somer, İzmir dönüşü yol kenarında Mine'nin arabasını terk edilmiş bir halde bulurlar. Sevgilisi için hayli endişelenen Somer, soluğu Mine'nin evinde alır. Türkan da onu yalnız bırakmak istememiş ve yanında gider. Oraya vardıklarında Mine'nin özel eşyalarını toplayarak, evi terk etmiş olduğunu fark ederler. Somer mektubu burada okur. Kahrolur… Türkan'ın bu evdeki varlığı, onu gerçeğe adım adım yaklaştıracak mıdır?

Nesrin ve Sadık'ın evlilik yıldönümü için sürpriz yapmaya hazırlanan Derya ve Dönüş, Serdar'ın da yardımıyla Türkan'a ulaşıp onların evinde organizasyon yapmak istediklerini söyler. Somer de Dönüş ve Derya'yı kırmaz ve Rüçhan'ın öfkesine rağmen organizasyonu evde yapacaklarını söyler. Derya ve Dönüş'ün planladığı yemekte, davetsiz bir misafir, her şeyi alt üst eder. Türkan, ailesinin Fatih amcası yüzünden huzursuz olduğunu öğrenince halasının evine gidip Fatih'le konuşur. Fatih'in tek derdi ise paradır. Türkan da düğünde takılan takıların bir kısmını Fatih'e vermek için bozdurur. Türkan, Fatih'e parayı verir, ancak başına gelecek felaketlerden habersizdir. Türkan'ın düğün takılarını bozdurduğunu kasabadaki kuyumcunun haber vermesiyle öğrenen Rüçhan, öfkeden deliye döner. Rüçhan, Türkan'ın bu parayı ailesine verdiğini düşünerek, Nesrin'in kapısını çalar ve çok ağır konuşur. Tüm bunların üzerine Somer'in boşanma davası açtığını öğrenen Rüçhan, Türkan'ı yaka paça evden kovuyor!

Üç Kız Kardeş dizisinin 8. bölüm full izle | Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölüm (8.bölüm) tek parça izle
İLİŞKİLİ HABERÜç Kız Kardeş dizisinin 8. bölüm full izle | Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölüm (8.bölüm) tek parça izle
Üç Kız Kardeş dizisinin 7. bölümünü izle | Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölümü | Üç Kız Kardeş 7. bölüm Youtube'dan izle
İLİŞKİLİ HABERÜç Kız Kardeş dizisinin 7. bölümünü izle | Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölümü | Üç Kız Kardeş 7. bölüm Youtube'dan izle
Üç Kız Kardeş 6. bölüm izle | Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölüm tek parça full HD izle
İLİŞKİLİ HABERÜç Kız Kardeş 6. bölüm izle | Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölüm tek parça full HD izle
Üç Kız Kardeş dizisinin 5. bölümünü izle | Üç Kız Kardeş yeni bölüm (5.bölüm) tek parça
İLİŞKİLİ HABERÜç Kız Kardeş dizisinin 5. bölümünü izle | Üç Kız Kardeş yeni bölüm (5.bölüm) tek parça
.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş