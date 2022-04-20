Üç Kız Kardeş 9. bölüm izle | Kanal D Üç Kız Kardeş son bölüm (9.bölüm) tek parça full HD izle

Üç Kız Kardeş 9. bölüm izle | Kanal D ekranlarında yayınlanan İclal Aydın'ın aynı isimli kitabından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümü izleyicisini şoka soktu! Sevilen dizinin son bölümünde neler oldu? Somer, Türkan'a boşanma davası açınca, Rüçhan Türkan'ı evden kovdu! Kanal D Üç Kız Kardeş son bölüm (9.bölüm) tek parça full HD izle...

Kanal D ekranlarında yayınlanan İclal Aydın'ın aynı isimli kitabından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümü izleyicisini şoka soktu! Sevilen dizinin son bölümünde neler oldu? Somer, Türkan'a boşanma davası açınca, Rüçhan Türkan'ı evden kovdu! Kanal D Üç Kız Kardeş son bölüm (9.bölüm) tek parça full HD izle...

Üç Kız Kardeş 9. bölüm izle

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 9. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Üç Kız Kardeş 9. bölüm konusu

Somer, Türkan'a boşanma davası açınca, Rüçhan Türkan'ı evden kovuyor. Somer, Mine'den vazgeçemiyor.

Türkan ve Somer, İzmir dönüşü yol kenarında Mine'nin arabasını terk edilmiş bir halde bulurlar. Sevgilisi için hayli endişelenen Somer, soluğu Mine'nin evinde alır. Türkan da onu yalnız bırakmak istememiş ve yanında gider. Oraya vardıklarında Mine'nin özel eşyalarını toplayarak, evi terk etmiş olduğunu fark ederler. Somer mektubu burada okur. Kahrolur… Türkan'ın bu evdeki varlığı, onu gerçeğe adım adım yaklaştıracak mıdır?

Nesrin ve Sadık'ın evlilik yıldönümü için sürpriz yapmaya hazırlanan Derya ve Dönüş, Serdar'ın da yardımıyla Türkan'a ulaşıp onların evinde organizasyon yapmak istediklerini söyler. Somer de Dönüş ve Derya'yı kırmaz ve Rüçhan'ın öfkesine rağmen organizasyonu evde yapacaklarını söyler. Derya ve Dönüş'ün planladığı yemekte, davetsiz bir misafir, her şeyi alt üst eder. Türkan, ailesinin Fatih amcası yüzünden huzursuz olduğunu öğrenince halasının evine gidip Fatih'le konuşur. Fatih'in tek derdi ise paradır. Türkan da düğünde takılan takıların bir kısmını Fatih'e vermek için bozdurur. Türkan, Fatih'e parayı verir, ancak başına gelecek felaketlerden habersizdir. Türkan'ın düğün takılarını bozdurduğunu kasabadaki kuyumcunun haber vermesiyle öğrenen Rüçhan, öfkeden deliye döner. Rüçhan, Türkan'ın bu parayı ailesine verdiğini düşünerek, Nesrin'in kapısını çalar ve çok ağır konuşur. Tüm bunların üzerine Somer'in boşanma davası açtığını öğrenen Rüçhan, Türkan'ı yaka paça evden kovuyor!