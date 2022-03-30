Üç Kız Kardeş 6. bölüm izle | Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölüm tek parça full HD izle

Üç Kız Kardeş 6. bölüm izle | İclal Aydın'ın Üç Kız Kardeş isimli kitabından uyarlanan, aynı isme sahip dizinin seveneleri her geçen gün artıyor. Yeni bölümü salı günü yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisinin 6. bölümünde neler oldu? Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölüm tek parça full HD izle..

İclal Aydın'ın Üç Kız Kardeş isimli kitabından uyarlanan, aynı isme sahip dizinin seveneleri her geçen gün artıyor. Yeni bölümü salı günü yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisinin 6. bölümünde neler oldu? Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölüm tek parça full HD izle..

Üç Kız Kardeş 6. bölüm izle

Kanal D'nin sevilen yapımlarından biri olan Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Yeni bölüm olan 6. bölümü izlemek için linke tıklayınız. ÜÇ KIZ KARDEŞ 6. BÖLÜM LİNKİ...

Üç Kız Kardeş özeti

En son yayınlanan 6. bölümde Türkan, boşanmama kararından sonra Somer'i kazanmak için artık savaşması gerektiğini anlar ve Rüçhan'ın baskılarına rağmen dik durmaya ve mücadele etmeye devam eder. Rüçhan, amacına ulaşıyor ve Somer, Mine'yi terk ediyor.

Türkan Mine'nin yakınlığını iyi niyetli bir arkadaşlık olarak gördüğü için Somer'le arasındaki sorunları paylaşır. Mine, Türkan'ın evliliğini yıkmayacağını ve bunun için mücadele edeceğini anlar ve Somer'e karşı daha büyük bir kıskançlık içine girer. Türkan, boşanmama kararından sonra Somer'i kazanmak için artık savaşması gerektiğini anlar ve Rüçhan'ın baskılarına rağmen dik durmaya ve mücadele etmeye devam eder. Somer'in gitmemesi için odanın kapısını kilitleyen Türkan, Somer'in ilgisini çekmeyi başarır.

Derya, Dönüş'ün arkadaşı için yazdığı mektubu bulur ve okur. Dönüş'ün Hakan'a aşık olduğunu düşüne Derya kardeşinden hesap sorar ve herkesin için Dönüş'ü rezil eder. Dönüş'ün Dilek için Hakan'a yazdığı mektup, Derya ve Serdar'la olan ilişkisinde büyük gerilimlere neden olur. Fatih abisini köşeye sıkıştırmakla kalmayıp ailenin içinde daha büyük bir krize neden olacak bir plan hazırlar. Sadık'ı gasp ederek aldığı parayı kurtarmış gibi abisinin kapısını çalar. Nesrin, Sadık'ın kendisinden gizli saklı böyle bir olaya kalkışmasını kaldıramaz ve büyük bir hayal kırıklığına uğrar. Rüçhan, amacına ulaşır ve Somer'i Mine'den uzaklaştırır, hatta ilişkisini bitirmesine neden olur.

Rüçhan ne demek?

Rüçhan kelime anlamı olarak sözlükte "üstünlük, yeğlik" anlamına gelir.

Rüçhan isminin anlamı da "üstün kişi, üstün tutma, üstün tutulan" anlamlarına geliyor. .