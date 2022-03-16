Üç Kız Kardeş 4. bölüm tek parça full HD izle | Kanal D Üç Kız Kardeş son bölümde neler oldu?

Üç Kız Kardeş 4. bölüm tek parça full HD izle | Kanal D'nin sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş'in yeni bölümü ekranlara geldi. İclal Aydın'ın hayranları tarafından sosyal medyada konuşulan ve büyük ilgiyle takip edilen Üç Kız Kardeş'in 4. bölümünde neler oldu? İşte Üç Kız Kardeş son bölüm linki ve özeti...

Kanal D'nin sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş'in yeni bölümü ekranlara geldi. İclal Aydın'ın hayranları tarafından sosyal medyada konuşulan ve büyük ilgiyle takip edilen Üç Kız Kardeş'in 4. bölümünde neler oldu? İşte Üç Kız Kardeş son bölüm linki ve özeti...

Üç Kız Kardeş'in son bölümünde 4. bölümde Türkan, Rüçhan'ın baskılarından dolayı Somer'den boşanmak istemiyor. Somer ve Türkan'ın boşanacağını öğrenen Rüçhan, acısını Türkan'dan çıkarır.

Üç Kız Kardeş 4. bölüm tek parça full HD izle

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümünü izlemek için linke tıklayınız. ÜÇ KIZ KARDEŞ 4. BÖLÜM LİNKİ...

Üç Kız kardeş 4. bölüm özeti

Somer'in Türkan'a boşanmak istediğini söyleyip Kalenderlerin evinden ayrılması Sadık'ın tepkisine yol açar. Bu tepkiyi yanlış anlayan Türkan, annesine Somer'in boşanmak istediğini söyler. Nesrin, ilk zamanlar böyle sorunlar yaşanmasının normal olduğuna, birbirlerini tanıyınca bunların geçeceğine Türkan'ı ikan eder. Sadık ise Türkan'ı ağlarken görünce adeta yıkılmıştır. Nesrin, Türkan'ın gözyaşlarıyla anlattığı olayı Rüçhan'la yüz yüze görüşüp Somer'in boşanmak istediğini söyler. İki kadın buna izin vermeyeceklerdir. Somer ve Türkan'ın gizlice boşanacaklarını öğrenen Rüçhan bunun acısını Türkan'dan çıkarır. Fatih, Sadık'ı işe giderken yakalar. Fatih'in tek derdi paradır. Fatih iş kurma bahanesiyle Sadık'tan para ister. Bunu duyan Sadık son derece sinirlenir. Fatih ise parayı isterken kızıyla ilgili de Sadık'ı tehdit eder. Sadık, Fatih'in kendisinden para istediğini Nesrin'den saklar.

Türkan'ı Somer'i elde edemediğini söyleyen ve Türkan'ı suçlayan Rüçhan, Türkan'dan hesap sorar. Somer'le Türkan'ın boşanacağını öğrenen Rüçhan, Türkan'ı evire çevire döver. Türkan, Rüçhan'ın eziyetlerine bu kez nasıl tepki verecek? Türkan'ı balkona kilitleyen Rüçhan, Somer'in Mine'yle büyük bir kriz yaşamasına da neden olur. Somer, saatlerce balkonda donarak bayılacak hale gelen Türkan'ı zor durumdan kurtarır. Somer, Türkan'ın kendine gelmesiyle boşanma konusunu tekrar açar. Türkan, sonunda Somer'e boşanmak istemediğini ve boşanmayacağını söyler.

Üç Kız Kardeş dizisi nerede çekiliyor?

İclal Aydın'ın kitabından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çekiliyor. .