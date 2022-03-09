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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Üç Kız Kardeş 3. bölüm tek parça izle | Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölüm full HD

Üç Kız Kardeş 3. bölüm tek parça izle | Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölüm full HD

Üç Kız Kardeş 3. bölüm tek parça izle | İlk yayınlandığı günden bu yana milyonlarca izleyici kitlesine ulaşan Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Peki ama dizinin son bölümünde neler oldu? İşte İclal Aydın'ın kaleminden Üç Kız Kardeş dizisinin son bölüm 4. bölüm linki..

2 Saat Önce
2022-03-09 13:12:56
Üç Kız Kardeş 3. bölüm tek parça izle | Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölüm full HD

İlk yayınlandığı günden bu yana milyonlarca izleyici kitlesine ulaşan Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Peki ama dizinin son bölümünde neler oldu? İşte İclal Aydın'ın kaleminden Üç Kız Kardeş dizisinin son bölüm 4. bölüm linki..

Üç Kız Kardeş 3. bölüm tek parça izle

Kanal D'nin sevilen yapımlarından biri olan Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümünü tek parça izlemek için linke tıklayın. ÜÇ KIZ KARDEŞ 3. BÖLÜM LİNKİ...

Üç Kız Kardeş 3. bölüm özeti

Sadık ve Nesrin, Türkan'ın yaşadığı evin boşaltıldığını görünce telaşa kapılıyor. Türkan, başına gelen kötü olaylardan ailesine hiç bahsetmemiştir. Sadık ve Nesrin, Rüçhan'ın karşısına geçip Türkan için hesap sorar. Türkan'ın evde olmadığını öğrenen Somer, baba evine gittiğini düşünür. Bu sırada Türkan, Rüçhan'ın evindedir. Somer, Türkan'ın yanına gelir ve o gece yaşanan yakınlaşmayı unutmasını söyler. Türkan, Somer'in sözleri karşısında hayallerinin nasıl yıkıldığını gözyaşlarıyla anlatır. Somer iki kadın arasında kalırken, baba olacağını öğrenmenin sevincini yaşar. Mine, Somer'in kendisiyle ilgilenmesi için elinden geleni yapar. Somer bebeğin heyecanıyla daha da telaşa kapılır. Mine ve Somer, bebeği görebilmek için İzmir'e doktora giderler.

Somer ve Mine bebek kontrolü için doktora gider. Bu sırada Rüçhan ve Türkan, İzmir'e alışveriş yapamaya gidiyor. Somer ve Türkan aynı mağazada karşılaşınca Mine bu duruma oldukça bozulur. Rüçhan, Somer'in yanında Mine'yi görünce bir kahve içme teklifi yapar. Bu kötü tesadüf Somer'i zor bir durumda bırakır. Somer, Türkan'ın ailesiyle bir araya gelir. Ancak Mine'nin Somer'e baskıları giderek artar. Türkan, kocasının yanında olmasından mutluyken Somer, Mine'nin attığı mesajlarla huzursuz olur. Mine Somer'in Türkan'la Dönüş'ün doğum gününe ailesinin yanına gittiğini öğrenince kıyamet kopar. Somer, Mine'nin bebeği aldıracağına dair mesaj atınca Türkan'la aralarındaki bu sahte evliliği daha fazla uzatmak istemez ve Türkan'a boşanmak istediğini söyler. .

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