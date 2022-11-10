Üç Kız Kardeş 25. bölüm izle | Üç Kız Kardeş'in Rüçhan'ı Veda Yurtsever'in eski eşi Güldür Güldür oyuncusu çıktı

Üç Kız Kardeş 25. bölüm izle | Kanal D ekranlarında yayınlanan, İclal Aydın'ın kitabından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümü çok sevildi. İşler tam yoluna girecek gibi olurken, yine sarpa sardı. Peki Üç Kız Kardeş dizisinin 25.bölümünde neler yaşandı? İşte detaylar...

Üç Kız Kardeş 25. bölüm izle | Kanal D ekranlarında yayınlanan, İclal Aydın'ın kitabından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümü çok sevildi. İşler tam yoluna girecek gibi olurken, yine sarpa sardı. Peki Üç Kız Kardeş dizisinin 25.bölümünde neler yaşandı? İşte detaylar...

Üç Kız Kardeş 25. bölüm özeti

Türkan, Ferit'le basına düşmesinin sebebinin Mine olduğunu öğrenir. Türkan, kumpasların altından Mine'nin çıktığını anlayınca ailesini karşısına alarak Korman'larla kalmaya karar verir. Türkan'ın, Sadık'la evine dönmemesi ve Somer'le ilgili ortaya çıkan sırlar Nesrin ve Sadık'ın arasını açar. Sadık, Nesrin'in Türkan'la ilgili bildiği ve uzun zamandır kendisinden sakladığı durumları sindiremez ve evi terk eder. Sadık evi terk ettiği için Dönüş ve Derya, Somer enişteleriyle kalmayı seçtiği için Türkan'ı suçlar. Derya'nın sertçe çıkışması Türkan ve Derya'nın arasının açılmasına neden olur.

Üç Kız Kardeş 25. bölüm izle

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Üç Kız Kardeş'in Rüçhan'ı Veda Yurtsever'in eski eşi

Ünlü oyuncu Veda Yurtsever, Rüçhan karakterini çok iyi canlandırdığı ve kendini role kaptırdığı için sosyal medyada çok taşlandı. Yurtsever'in hayatı araştırıldığında da eski eşinin de oyuncu olduğu ortaya çıktı.

Şimdilerde Güldür Güldür kadrosuna dahil olan oyuncu Mahir İpek ve Veda Yurtsever, 1998 yılında nikah masasına oturdu. İkili 2018 yılında boşanma kararı aldı. İpek ve Yurtsever'in bu evlilikten 'Söz' adında bir de çocukları bulunuyor.