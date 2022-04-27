Üç Kız Kardeş 10. bölüm izle full | Kanal D Üç Kız Kardeş son bölüm izle | Üç Kız Kardeş 10. bölüm youtubeda izle

Üç Kız Kardeş 10. bölüm izle full | Türkan, yaşadıklarına sonunda isyan ediyor. Peki Üç Kız Kardeş son bölümde daha neler yaşandı? Üç Kız Kardeş 10. bölüm youtubeda yayınlandı mı? Kanal D Üç Kız Kardeş son bölüm izle...

Türkan, yaşadıklarına sonunda isyan ediyor. Peki Üç Kız Kardeş son bölümde daha neler yaşandı? Üç Kız Kardeş 10. bölüm youtubeda yayınlandı mı? Kanal D Üç Kız Kardeş son bölüm izle...

Üç Kız Kardeş 10. bölüm izle full

Kanal D ekranlarında her salı günü yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümü olan 10. bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 10. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Üç Kız Kardeş 10. bölüm özeti

Türkan, Somer'le olan evliliğine bir şans mı verecek, yoksa evliliğini bitirecek mi?

Rüçhan Hanım'ın Nesrin'le yaptığı konuşma Kalender ailesinin evinde bomba etkisi yaratır. Üç kız kardeş, babalarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar. Sadık, geçirdiği kalp krizinin ardından çok zor bir mücadele verir. Nesrin, hastanede kızlar ise evde perişan olmuştur. Sadık, geçirdiği zor ameliyatı atlatabilecek mi? Bu olaydan sonra Türkan, için hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Türkan, babasının acısının ardından Rüçhan'dan hesap sorar. Rüçhan, Özer ve Somer'in baskılarına rağmen boyun eğmez ve hatasını kabul etmez. Rüçhan, hatasını er ya da geç anlayıp Kalender Ailesi'nden özür dileyecek mi?

Rüçhan, Özer'den Mine ve Nihat'ı araştırmasını ister ve sonunda Somer'i Mine'den uzaklaştıracak olan delillere ulaşır. Mine'nin karnındaki bebeğin babasının Nihat olduğunu öğrenen Somer, Mine'den tamamen uzaklaşır. Somer, Rüçhan'ın ailesinde açtığı yaraları sarmaya çalışırken, Türkan'la bir konuşma yapar. Ne yapacağını bilmeyen Somer, artık ilişkilerinin kaderine Türkan'ın karar vermesini ister. Artık Türkan ve Somer aşkının akıbeti, Türkan'ın iki dudağı arasındadır.

Üç Kız Kardeş 10. bölüm youtubeda yayınlandı mı?

Youtube resmi kanalında Üç Kız Kardeş dizisinin 10. bölümü henüz yayınlanmadı. Diziyi tek parça izlemek için yukarıdaki bağlantıya tıklayınız...