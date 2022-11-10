Tuzak 4. bölüm izle tek parça | TV8 Tuzak 4. bölüm beklenmedik son!

Tuzak 4. bölüm izle tek parça | Her hafta heyecanlı senaryosuyla adeta içine çeken Tuzak dizisinin yeni bölümü çok sevildi. Aynı günde yayınlanan 6 diziyi takip edemeyenler, Tuzak'ı Youtube üzerinden izlemek için link araştırıyor.

Tuzak 4. bölüm izle tek parça | Her hafta heyecanlı senaryosuyla adeta içine çeken Tuzak dizisinin yeni bölümü çok sevildi. Aynı günde yayınlanan 6 diziyi takip edemeyenler, Tuzak'ı Youtube üzerinden izlemek için link araştırıyor.

Tuzak 4. bölüm izle tek parça

Beklenmedik bir sonla biten Tuzak dizisinin 4. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Tuzak 4. bölüm izleyici yorumları

- Ceren sen gerçekten çok iyi bir insansın. Kendi çocukları olmamasına rağmen bu kadar sahiplenmesi... Vicdanlı insanlar iyii ki var.

- Hiç bitmesin, reytingi bol olsun, çok hak ediyor,her bölumunu izlerken oha dediyim tek dizi.

- Çocukların ayrılma sahnesinde göz yaşlarımı tutamadım.

- Ceren çocuklar için çırpınırken çok duygulandım...

- Hiç beklenmedik bir son oldu...dizi çok iyi gidiyor gelecek bölümü iple çekiyorum.

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