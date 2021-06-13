Türk senaristin filmi ABD'de ödül kazandı

Senarist, yönetmen ve yapımcı Kaan Ali Taşkın imzası taşıyan 'Emre: Genç Bir Boksörün Hikayesi' adlı film, Houston Uluslararası Spor Filmi Festivali'nde 'En İyi Uzun Metraj Film' ödülünü kazandı.

Senarist, yönetmen ve yapımcı Kaan Ali Taşkın imzası taşıyan "Emre: Genç Bir Boksörün Hikayesi" adlı film, Houston Uluslararası Spor Filmi Festivali'nde "En İyi Uzun Metraj Film" ödülünü kazandı.

Film, İtalya'nın Milano şehrinde spor filmleri alanında gerçekleştirilen 38. Milano Uluslararası Ficts Festivali'nde aldığı "Mansiyon Ödülü"nün ardından Teksas'taki festivalden de ödülle döndü.

Yapım, ABD'nin Teksas eyaletinde spor filmleri alanında gerçekleştirilen Houston Uluslararası Spor Filmi Festivali'nde "En İyi Uzun Metraj Film" ödülünü aldı.

Senarist, yönetmen ve yapımcı Kaan Atilla Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boksör kardeşinin hikayesini anlattığı filmi kendi imkanlarıyla çektiğini belirterek, "İmkansız diye bir şey yok." dedi.

"Sinema yolculuğumdaki heyecanımı artırdı"

Filmin İspanya'nın Barselona şehrinde 18 yıldır düzenlenen festivalde de finalist olduğu bilgisini veren Taşkın, şunları söyledi:

"Kendi imkanlarımızla çektiğimiz, kardeşimin gerçek hikayesini anlattığım bu filmin yurt dışında önemli festivallerde ödül alması sinema yolculuğumdaki heyecanımı daha da artırdı. Elimdeki bütün imkanları maksimum derecede kullanarak çevremdeki insanların, dostlarımın, ailemin, akrabalarımın da desteğiyle bütçemi toparlayıp pes etmeden filmlerimi ortaya çıkartıyorum ve bu filmler yurt içinde ve yurt dışında çeşitli festivallerde finalist oluyor, ödüller alıyor. Kardeşimin yolculuğuyla beraber benim filmimin hikayesi de kendini tamamladı."

Yeni uzun metraj projesine de değinen Taşkın, "Genç bir sinemacının hikayesini anlatma hedeflerim var. 115 sahne yazdım. Üçüncü uzun metraj projemin senaryo çalışmalarına da devam ediyorum. Filmin ismini 'Beş Mevsim' olarak düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

Filmin konusu

Yönetmenin kardeşi Yunus Emre Taşkın'ın başrolünde oynadığı ve aile üyelerinin de rol aldığı filmin konusu şöyle:

"Boks milli takımına seçilmek için büyüklerde ve U22'de (19-22) Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girmenin hayallerini kuran 19 yaşındaki Emre, çalışmak zorunda olduğu zorlu yaşamını kolaylaştırmak için destek aramaktadır. Sponsor bulup garsonluğu bırakarak sadece boksa odaklanmayı istese de şartlar Emre'den yana olmaz. Emre hem garsonluk yapıp hem de Türkiye şampiyonasına hazırlanmak zorundadır."

Kaan Atilla Taşkın hakkında

Yurt içinde ve dışında çeşitli festivallerde ödüller alan Taşkın, ilk kısa filmi olan Bilyali'yi Trabzon'da ailesiyle çekti.

"Öğretmenim Nerede?", "Guguk Kuşu", "Bulutların Ardında" ve "Karib" adlı eserlere de imza atan Taşkın, 2018'de "Karadeniz'in Yalnız Nineleri" adlı uzun metraj belgesel filmini hazırladı.

Taşkın, 2018'de Dandelion Film'i kurdu, ardından "Tükeniş" adlı kısa filmini ve "Emre: Genç Bir Boksörün Hikayesi" adlı ikinci uzun metraj filmini tamamladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.