Türk dizileri BAE ekranlarında

Sektör ihracatının ekonomiye katkısı 500 milyon doları aşarken, oyunculuk, özgün senaryo, müzikler, yapım kalitesi ve Türkiye’nin doğal güzellikleri en beğenilen kriterler olarak öne çıkıyor.

Latin Amerika'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Güneydoğu Asya'ya kadar 150'den fazla ülkede 800 milyonu aşkın izleyiciye ulaşan Türk dizilerinin; yeni pazarlara girmesi için çalışan Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB), geçen yıl alım heyeti kapsamında İspanyol televizyonlarının temsilcilerini İstanbul'da ağırlamalarının ardından bu kez Dubai'ye çıkarma yaptı.

HİB'ten yapılan açıklamaya göre, sektörün yurt dışında yaptığı ilk organizasyon olan Dizi-Film, Animasyon Sektörü Dubai Ticaret Heyeti, Ticaret Bakanlığı desteği ve HİB organizasyonu ile 24-27 Mayıs'ta gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü Kültürel Hizmetler ve Yaratıcı Endüstriler Daire Başkanı Duygu Yaygır, HİB Genel Sekreter Yardımcısı Üzeyir Işık, Dubai Ticaret Ataşeleri Ersoy Erbay ve Hacı Hasan Kaygısız'ın da katılım sağladığı ticaret heyetinde sektörden 12 Türk firması yer aldı.

ABD'den sonra en fazla dizi ihracatı gerçekleştiren ülkemizin dizileri dünyanın birçok ülkesinde primetime'da yarışıyor.

TCMB verilerine göre 2021 yılında bir önceki yıla oranla ihracatını yüzde 181 artırarak 503 milyon dolara ulaşan Kişisel, Kültürel ve Eğlence Hizmetleri sektörü, 2022 yılı ocak-mart döneminde ise gerçekleştirdiği yüzde 78'ik ihracat artışı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Sektör ihracatının ekonomiye katkısı 500 milyon doları aşarken, oyunculuk, özgün senaryo, müzikler, yapım kalitesi ve Türkiye'nin doğal güzellikleri en beğenilen kriterler olarak öne çıkıyor. Doğu batı sentezi oluşturan dizilerimizde izleyiciler kendilerine yakın kültürel değerler bulabiliyor.

Son dönemde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Türkiye arasındaki ekonomik ve siyasal ilişkilerin gelişmesi, sektörün yeniden bu ülkeyi radarına almasında en büyük etken oldu.

Daha önce BAE pazarında var olan sektör hacminin daha da geliştirilebileceği ciddi bir potansiyelin olduğu görüldü. Çalışmalarına 25 Mayıs'ta Dubai Başkonsolosu İlker Kılıç'ı makamında ziyaret ederek başlayan heyet, ardından Dubai hükümetine bağlı Film and TV Commission'ı üyeleriyle bir araya gelerek sektörü anlattı ve pazar hakkında bilgi aldı. Heyet daha sonra Dubai'nin önde gelen kanallarından MBC TV stüdyosunu ziyaret etti.

Heyetin ikinci günü ise bölgedeki potansiyel alıcılar ile heyet katılımcısı firmalar arasındaki ikili iş görüşmelerine ayrıldı.

HİB Genel Sekreter Yardımcısı Üzeyir Işık, Dubai Ticaret Ataşesi Ersoy Erbay ve Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü Kültürel Hizmetler ve Yaratıcı Endüstriler Daire Başkanı Duygu Yaygır'ın açılış konuşmalarıyla başlayan görüşmelerde firmalar, toplantıya yoğun ilgi gösteren bölgedeki alıcılarla yüz yüze görüşme fırsatı buldular. AA