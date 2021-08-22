Tülin Yazkan Kimdir, Nerelidir?

Son zamanlarda yıldızı parlayan yetenekler arasında olan genç oyuncu Tülin Yazkan,Sefirin Kızı dizisi ile büyük beğeni topladı. Sefirin Kızı dizisinde Menekşe rolünde yer alan genç oyuncu hakkında nereli olduğu ve hangi filmlerde yer aldığı hakkında izleyiciler merak etmekte. Sizler için Tülin Yazkan hakkında merak edilen tüm detayları derledik. Tülin Yazkan kimdir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. TülinYazkan’ın oynadığı dizi ve filmler neler? Merak edilen tüm detayları paylaşacağız. İşte detaylar…

Tülin Yazkan kimdir, yaşı kaç soruları arama motorunda en çok araştırılan konular arasında. Sefirin Kızı dizisinde rol alan Tülin Yazkan, son zamanlarda adı rol arkadaşı Engin Akyürek ile anılmıştı. Genç ve güzel oyuncu Tülin Yazkan ve yakışıklı oyuncu Engin Akyürek ikilisisette tanışıp ilişkisi zamanla aşka dönüştü. Peki Tülin Yazkan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı? İşte tüm detaylar…

Tülin Yazkan Kimdir?

Tülin Yazkan, 28 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen İstanbullu olan ünlü oyuncu,ilk, orta ve lise tahsilinin ardındanEğitimini Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nde tamamlamıştır. Muhteşem oyunculuğu ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Tülin Yazkan, Yılanların Öcü dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Daha sonra Yaz'ın Öyküsü ve Bodrum Masalı dizilerinde rol almıştır. Son çıkışını ise Ufak Tefek Cinayetler dizisinde başrol karakter Merve Aksak'ın gençliğini oynadı. Ufak Tefek Cinayetler dizisinden sonra ise Neslihan Atagül'ün ve Engin Akyürek'in başrollerinin oynadığı Sefirin Kızı dizisinde, başrol karakter Sancar'ın karısı Menekşe rolüne hayat verdi.

Tülin Yazkan Oynadığı Dizi ve Filmler Neler?

STAR TV ekranlarında 16 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan,Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi olan Sefirin Kızı,ilk bölümden itibaren izleyiciyi ekrana kitleyen diziler arasında yer almakta. Sefirin Kızı dizisi birbirinden iyi oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekmekte. Sefirin Kızı dizisi ile yıldızı parlayan genç oyunculardan Tülin Yazlak,son zamanlarda en çok merak edilen oyuncular arasında yer almakta. Tülin Yazkan'ın yer aldığı dizi ve filmler neler? Genç ve yetenekli oyuncu Tülin Yazkan'ın yer aldığı dizi ve filmler şu şekildedir;

Sefirin Kızı 2019 Menekşe

Ufak Tefek Cinayetler 2017 - 2018 Merve'nin Gençliği

Kırlangıç Fırtınası 2017 İnci Turaboğlu

Bodrum Masalı2016 - 2017 İpek

2015 – Yaz'ın Öyküsü (Öznur) (TV Dizisi)

2014 – Yılanların Öcü (TV Dizisi)

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