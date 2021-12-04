TRT ve TİKA İş Birliğinde Düzenlenen Yeni Medya İleri Seviye Habercilik Eğitim Programı Tamamlandı

TRT ve TİKA işbirliği kapsamında düzenlenen “Yeni Medya İleri Seviye Habercilik Eğitim Programı”tamamlandı. Yıl boyunca çevrimiçi gerçekleştirilen eğitimlerde başarılı olan 20 kursiyerbeş gün süren eğitim sonunda sertifikalarını aldı.

TRT ve TİKA işbirliğiyle gerçekleştirilen medyaeğitimlerinin sonuncusu tamamlandı. Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın medya kuruluşlarında görev yapan 20 katılımcı bir hafta boyunca yeni medya mecralarına ilişkin detaylı eğitim aldı. Tamamlanan eğitimin sonunda katılımcılar sertifikalarını TRT ve TİKA yöneticilerinden aldı.

“Kurulan ilişkilerin devamını temenni ediyorum”

Eğitim programının sonunda sertifika töreninde konuşan TRT Genel Müdür Yardımcısı Fethi Fahri Kayakatılımcılara, TİKA ile devam eden işbirliğinin memnuniyet verici bir tecrübe paylaşımı olduğunu söyleyerek “Bu paylaşımın beş günlük eğitimle sınırlı kalmayacağını, ilişkilerimizin devam edeceğini temenni ediyorum” dedi.

TİKA Başkan Yardımcısı Rahman Nurdun da TRT ile birçok alanda iş birliği içinde olduklarını söyleyerek şöyle devam etti: “Özellikle Türkdilli soydaş toplumların artan dayanışma ve kardeşliğinin bir yansıması olarak 2009 yılında kurulmuş olan Türk Keneşi'nin ‘Türk Devletleri Teşkilatı' adıyla daha güçlü bir birlikteliğe adım attığı bu günlerde, soydaş medya mensuplarını Türkiye'de ağırlamak bize ayrı bir sevinç yaşatmaktadır.”

Program kapsamında TRT'nin yetkin isimleri beş gün boyunca Dijital Medya'da İçerik üretimi ve Habercilik, Dijital Medya İçin Video Üretimi, Sosyal Medya Kullanımı ile Dijital Medya'da Strateji Yönetimi konuları hakkında eğitim verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.