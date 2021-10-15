TRT'nin Dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs geri dönüyor

Son dönemlerde pek çok dizi projeleri ile dikkatleri üzerine çeken TRT’nin çok izlenen dizilerinden Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ekranlara geri dönüyor.

TRT 1'in dizisi Biz Zamanlar Kıbrıs, ikinci sezonu ile bu akşam seyircisiyle buluşacak. Ama bu kez farklı bir isimle karşımıza çıkıyor: Kıbrıs Zafere Doğru... Saat 20.00'de izleyicinin karşısına çıkacak olan dizide başrolleri Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan gibi önemli isimler paylaşıyor. Onlara Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu eşlik ediyor.

Senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran'ın yazdığı Kıbrıs Zafere Doğru'nun yönetmek koltuğunda Osman Taşcı ve Barış Erçetin oturuyor.

Kıbrıs Zafere Doğru Konusu

TRT1'in internet sitesinde, Kıbrıs Zafere Doğru'nun konusu şu şekilde anlatılıyor: "Rauf Denktaş, Makaryos tarafından adadan sürgün edilmiş, Kıbrıs'a alınmamaktadır. Denktaş, yanında TMT'nin efsane bayraktarı, komutan Ali Rıza Vuruşkan ile birlikte gizlice deniz yoluyla adaya girer. Diğer tarafta ailesine kavuşmuş olan Kemal Dereli, artık tam anlamıyla mücahit olmaya hazırdır. Gizemli bir törenle TMT yemini eden Kemal ve Derviş, Ankaralı ile gizli görevlerine başlar. Nişanlısı Ayşe'nin Kıbrıs'a geldiğinden habersiz Ankaralı, Mücahit Kemal ve yeni mücahitlerden oluşan ekip ayrılmaz bir operasyon takımıdır. Tarihe geçen bir direniş gösteren bu 713 kişilik mücahit topluluğu, kendilerini dört taraftan sarmış 15 bin düşmana karşı savaşacak, bir direniş destanı yazacaktır. Onlara katılıp son darbeyi indirecek olan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel ise Türkiye'den gelen 64 savaş jeti ile Rum tarafını bombardımana tutup Türkiye'nin ilk hava şehidi olarak yürekleri dağlayan bir ölümle tarihe kahraman olarak geçecektir."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.