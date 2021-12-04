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TIMETURK / DİZİ - FİLM / TRT Nağme’de “Siyah Beyaz Şarkılar”

TRT Nağme’de “Siyah Beyaz Şarkılar”

Türk sinemasında uzun bir döneme imza atmış filmler ve belleklerde yer etmiş, bugün hala dillerden düşmeyen şarkılar, TRT Nağme’nin yeni programı“Siyah Beyaz Şarkılar”da konuşulacak.

2 Saat Önce
2021-12-04 22:47:05
TRT Nağme’de “Siyah Beyaz Şarkılar”

Filmler için özel olarak bestelenen şarkılar, şarkılar için çekilen filmler, dönemin popüler sanatçılarını ön plana çıkaran yapımlar, “Siyah Beyaz Şarkılar” programına seslerle yansıyacak. “Siyah Beyaz Şarkılar” bu akşam saat 21.00'de TRT Nağme'de başlıyor.

“Boğaziçi Şarkısı” filmi “Siyah Beyaz Şarkılar”da

Her hafta farklı bir filmin sesli betimlemeler ve filmin içindeki sahnelerin de yer aldığı bir anlatımla ele alınacağı programda, siyah beyaz filmlerin şarkılarına yer verilecek. Bu haftaki programda “Boğaziçi Şarkısı” filmi ve bu filmde yer alan şarkılar, filmden kısa repliklerle 30 dakika boyunca dinleyenlerle buluşacak.

Çiğdem Işık ve Sevilay Tunalı'nın hazırladığı Pınar Kundakçı Temel'in sunumuyla dinleyicilerle buluşacak olan program, her cumartesi yeni bir filmi konu alacak. “Siyah Beyaz Şarkılar” ilk bölümüyle bu akşam saat 21.00'de TRT Nağme'de.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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