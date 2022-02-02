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TRT: 'Malazgirt 1071' 11 Şubat'ta sinemalarda

Türklere Anadolu'yu vatan yapan 1071'de gerçekleşen Malazgirt Meydan Muharebesi, beyaz perdeye taşınıyor.

40 Dakika Önce
2022-02-02 15:53:48
TRT: 'Malazgirt 1071' 11 Şubat'ta sinemalarda

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Bilal Kalyoncu ve Özgür Bakar'ın yönetmenliğini yaptığı Cengiz Coşkun, Vildan Atasever, Haluk Piyes ve Caner Kurtaran'ın rol aldığı TRT ortak yapımı "Malazgirt 1071" filmi 11 Şubat'ta vizyona girecek.

Sultan Alparslan'ın zaferiyle sonuçlanan muharebeyi konu alan yapımın Konya ve İstanbul'da 7 hafta süren çekimlerinde, tarihi mekanların kullanılmasına özen gösterildi. Özellikle Konya'da Selçuklu döneminden kalma hanlar, bedestenler ve külliyelerin yanı sıra Sille'deki 1700 yıllık Aya Elenia Kilisesi de filmin çekim mekanları arasında yer aldı.

Usta oyuncular başrolde

Filmde, Cengiz Coşkun Sultan Alparslan'ı, Haluk Piyes Alparslan'ın Anadolu seferlerinde öncü komutanı Afşin Bey'i, Caner Kurtaran Romen Diyojen'i, Vildan Atasever ise kural tanımaz Hırslı Kraliçe Ludika'yı canlandırdı.

Yapımcılığını 2056 Sinema'nın üstlendiği tarihi filmin konusu şöyle:

"Müslüman toplulukları Selçuklu bayrağı altında birleştirme hayali olan Sultan Alparslan, amcası Tuğrul Bey döneminde başlayan Anadolu seferlerini devam ettirir. Bizans'ta yaşanan iç karışıklıklar, Türklerin Anadolu'da hızlıca yol almasının önünü açar. Bu duruma 'dur' demek isteyen Romen Diyojen, darbe girişimiyle yönetimi ele geçirmeye çalışsa da başarılı olamayarak idama mahkum edilir. Kraliçe Ludika'nın bir gece yarısı operasyonu ile tahta çıkan Diyojen'in hedefinde, Türkleri Anadolu'dan atma düşüncesi vardır. İki ordu Malazgirt Ovası'nda karşı karşıya gelecek ve Türklerin bu topraklarda bin yıl sürecek serüveni başlayacaktır."​​​​​​​ .

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