TRT Güzel Günler ne zaman başlıyor? Güzel Günler dizi konusu ne? Güzel Günler oyuncuları kim?

TRT ekranlarında yayınlanacak olan Güzel Günler dizisi oyuncularıyla dikkat çekmeyi başardı. Peki Güzel Günler dizisi 1. bölüm ne zaman? Güzel Günler oyuncu kadrosunda kim var? Güzel Günler’in konusu ne? İşte Güzel Günler dizisi hakkında detaylar…

Yeni dizi sezonunun heyecanla beklenen Güzel Günler, dizi sektörünün en merak edilenlerinden oldu. Güzel Günler oyuncu kadrosundaki isimleriyle ilgi odağı oldu. Başrolünde Leyla Tanlar yer aldığı Güzel Günler dizisi konusu merak ediliyor. Peki Güzel Günler 1. bölüm ne zaman? Güzel Günler konusu ne? Güzel Günler oyuncuları kim?

Güzel Günler hangi gün yayınlanacak?

Güzel Günler dizisi TRT ekranlarında yayınlanmak üzere Cuma günü sete çıkacak. Diziyle ilgili bilgiler kısa bir süre önce paylaşıldı.

Aile dizisi olarak izleyici ile buluşacak olan Güzel Günler, TMC imzalı bir yapım. Dizi oyuncularının birlikte paylaştığı fotoğraf nedeniyle izleyiciler oldukça heyecanlı bir şekilde diziyi beklemeye koyuldular. Seyirciler, Güzel Günler ne zaman yayınlanır? araştırıyorlar.

Güzel Günler 1. bölüm fragmanı

Güzel Günler dizisi hakkında resmi ve detaylı bir bilgi henüz paylaşılmadıysa da seyirciler şimdiden heyecanlandı. Peki Güzel Günler 1. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Dizinin yayınlanacağı tarih ve fragmanı ile ilgili henüz açıklama gelmedi.

Güzel Günler oyuncuları kim?

TRT'nin bomba dizilerinden olacak olan Güzel Günler oyuncu kadrosu dikkat çekti. Peki Güzel Günler oyuncuları arasında kimler var? İşte Güzel Günler oyuncuları:

Dizide Binnur Kaya (Kısmet), Zeynep Çamcı (Altan), Olgun Toker (Atakan), Ecem Erkek (Füsun), Mert Denizmen (Feyyaz), Leyla Tanlar, Seray Gözler, Orkuncan İzan

Güzel Günler dizi konusu ne?

Vanlı bir genç kızın ve beşik kertmesinin yaşadığı olaylara yer verilen dizi Selma ile Mihran arasındaki bitmeyen aşkı ve bu aşkın arkasındaki mutlu aileyi anlatıyor. TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, aşk, dram ve aileyi konu alan Güzel Günler dizisini ünlü senarist Selin Tunç yazıyor. .