TRT'den yeni bir dizi: Hacı Bayram-ı Veli

Hazırladığı projelerle reytingleri alt üst eden TRT yeni bir dizi ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ankara'nın manevi mimarlarından Hacı Bayram-ı Veli’nin hayatını konu alan “Aşkın Yolculuğu” serisinden 'Hacı Bayram-ı Veli' dizisi TRT 1 ekranlarında başlıyor.

TRT'den ses getirecek bir dönem dizisi daha geliyor. TRT'nin sevilen yapımı “Aşkın Yolculuğu: Yunus Emre”nin ardından serinin ikinci dizisi olan Hacı Bayram-ı Veli'nin hayatının anlatıldığı “Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli” dizisi trt ekranlarında hayat bulacak. “Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli” dizisi, Ankara Kara Medrese'de bir molla olan Numan'ın Somuncu Baba ile yollarının kesişmesini, tasavvufla tanışmasını ve manevi ilerleyişini tamamlayarak Hacı Bayram-ı Veli olmasının serüvenini anlatacak. Molla Numan'dan, Hacı Bayram'a giden yolu ve onun tasavvufi düsturu olan “Bildim, Buldum, Oldum”u anlatan dizide, Hacı Bayram-ı Veli'nin hayatı üzerinden üç fasıl olarak seyirciyle buluşacak.

Dizi 11 Şubat itibarıyla her cuma saat 20'de TRT 1'de izleyici ile buluşacak. .