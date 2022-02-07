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TRT'den yeni bir dizi: Hacı Bayram-ı Veli
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TIMETURK / DİZİ - FİLM / TRT'den yeni bir dizi: Hacı Bayram-ı Veli

TRT'den yeni bir dizi: Hacı Bayram-ı Veli

Hazırladığı projelerle reytingleri alt üst eden TRT yeni bir dizi ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ankara'nın manevi mimarlarından Hacı Bayram-ı Veli’nin hayatını konu alan “Aşkın Yolculuğu” serisinden 'Hacı Bayram-ı Veli' dizisi TRT 1 ekranlarında başlıyor.

56 Dakika Önce
2022-02-07 23:06:59
TRT'den yeni bir dizi: Hacı Bayram-ı Veli

TRT'den ses getirecek bir dönem dizisi daha geliyor. TRT'nin sevilen yapımı “Aşkın Yolculuğu: Yunus Emre”nin ardından serinin ikinci dizisi olan Hacı Bayram-ı Veli'nin hayatının anlatıldığı “Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli” dizisi trt ekranlarında hayat bulacak. “Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli” dizisi, Ankara Kara Medrese'de bir molla olan Numan'ın Somuncu Baba ile yollarının kesişmesini, tasavvufla tanışmasını ve manevi ilerleyişini tamamlayarak Hacı Bayram-ı Veli olmasının serüvenini anlatacak. Molla Numan'dan, Hacı Bayram'a giden yolu ve onun tasavvufi düsturu olan “Bildim, Buldum, Oldum”u anlatan dizide, Hacı Bayram-ı Veli'nin hayatı üzerinden üç fasıl olarak seyirciyle buluşacak.

Dizi 11 Şubat itibarıyla her cuma saat 20'de TRT 1'de izleyici ile buluşacak.

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