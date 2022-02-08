TRT'den 3 yeni dizi geliyor

İddialı dizileri ile okuyucuları ekrana kilitleyen TRT’den 3 yeni dizi daha geliyor.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın yazısına göre; ÜS Yapım'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı "Kara Tahta" dizisinin ardından TRT için ayrıca 2 yeni dizinin daha çekileceği ortaya çıktı. Bu projelerden biri "Balkan Ninnisi"... Şimdilik TRT Dijital için hazırlanan dizinin Üsküp'te çekilmesi planlanıyor. Mehmet Akif Ersoy'un hayatını konu alan Fikret Kuşkan'lı "Akif" dizisini çeken ekibin imza atacağı dizi bir romantik komedi olacak ve Üsküplü bir genç kızla bir Türk gencinin aşkını konu alacak. "Balkan Ninnisi"ni geçmişte "Payitaht Abdülhamid"in de içinde olduğu çok sayıda önemli projeye imza atan Uğur Uzunok ve ekip arkadaşları yazıyor. Dizinin cast çalışmaları yönetmeni belli olduktan sonra başlayacak.

TRT için hazırlanan dizilerden biri de "Kasaba Doktoru"... ARC'nin yapımcılığını üstlendiği diziyi Arda Sarıgün yönetecek, projenin senaryosunu ise Barış Erdoğan ile İlker Arslan yazıyor. Projenin cast çalışmaları sürüyor. .