TRT Belgesel Bir İlke İmza Attı “Çöl Varanı” ilk kez TRT Belgesel’de

Türkiye’de nesli hızla tükendiği için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koruma altına alınan Çöl Varanı, Şanlıurfa’da TRT Belgesel ekibi tarafından ilk kez görüntülendi.

TRT Belgesel'de yayınlanan “Yok Olmadan Keşfet” belgesel serisiyle Türkiye'de nesli tükenmek üzere olan canlı türlerini gözlemlemek ve görüntülemek amacıyla seyahatler gerçekleştiren Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, Türkiye'de sadece Şanlıurfa ve Şırnak illerinde dağılış gösteren ve görülmesi çok zor olan Çöl Varanı'nın peşine düştü.Çöl Varanı, Şanlıurfa'da TRT Belgesel ekibi tarafından ilk kez görüntülendi. “Yok Olmadan Keşfet” yeni bölümüyle yarın akşam saat 21.00'de TRT Belgesel'de ekranlara gelecek.

Ülkemizde soyu tehlike altında

Ülkemizde Çöl Varanı ismiyle de anılan dev kertenkele, ilk kez “Yok Olmadan Keşfet”belgeselinde görüntülendi. Boyu 100 ila 130 santimetre arasında değişen ve sırt tarafı genellikle sarımsı-turuncumsu gri renkte olan tür çatallı bir dile sahip. Türkiye'deki varlığı tehlike altında olan bu canlı savunma amaçlı kuyruğunu kırbaç gibi kullanabiliyor. Esas olarak, kuşlar, küçük memeli hayvanlar ve yılan gibi sürüngenler ile besleniyor; ama aç kaldığında kendi türünün üyelerini de midesine indirebiliyor.

Daha önce bu kadar net görüntülenmedi

Prof. Dr. Şekercioğlu'na Viranşehir ve Birecik ovalarındaki arazi çalışmalarında Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Herpetolog Prof. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız destek olurken, yönetmenliğini Emre Akgül'ün yaptığı ekip günlerce Çöl Varanı'nı görüntülemek için çalıştı. Daha önce kısa süreli olarak amatör kameralarca görüntülenen dev sürüngeni bu kez TRT Belgesel kameraları dakikalarca görüntülemeyi başararak bir ilke imza attı. Leopar Keleri, Mardin Keleri, Çizgili İshakkuşu ve Kelaynak Kuşu gibi özel türlere ait görüntülerin de programın içinde yer alacağı “Yok Olmadan Keşfet”yarın akşam saat 21.00'de TRT Belgesel ekranlarında.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.