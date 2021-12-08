Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü filminin konusu nedir ve oyuncu kadrosunda kimler bulunuyor?

8 Aralık Çarşamba günü Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü filminin konusu ve oyuncu kadrosu seyirciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü filminin konusu ne ve filmde kimler rol alıyor?

Dünya çapında geniş hayran kitlesi olan Transformers film serisinin 3. filmi olan Ay'ın Karanlık Yüzü filmi bu akşam Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Ay'ın Karanlık Yüzü filmi Otobotlar ve Decepticonlar arasındaki savaşı konu alıyor. İşte merak edilen haberin detayı…

Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü filminin konusu ne?

Cybertron adlı uzay gemisi büyük savaştan kaçarak 1961 yılında Ay'ın karanlık yüzüne inmiştir. Olay insanlığın uzaya adım atmasından 8 yıl önce gerçekleşmektedir. Sentinel Prime'ın kullandığı bu gemi, Cybertronlar için hayati önem taşıyan bir teknolojiyi taşıyordur. Dünyada ise insanlık uzaya çıkmak için hazırlıklar yapmaktadır. Bu sırada günümüz dünyasında bir görevde olan sırasında Optimus Prime, işte bu çok gizemli Cybertron gemisini keşfeder. İnsanların yıllardır bu konuda Autobot'lara yalan söylediğini anlar ve hayal kırıklığına uğrar. Bu gemiye ve içinde saklanan teknolojiye Decepticonlar'dan önce ulaşmak ve sırrını keşfetmek için büyük bir yarış başlamıştır artık.

Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü filmi oyuncuları kimlerdir?

Josh Duhamel - William Lennox

Shia LaBeouf - Sam Witwicky

John Malkovich - Bruce Brazos

Ken Jeong - Jerry Wang

Julie White - Judy Witwicky

Kevin Dunn - Ron Witwicky

Rosie Huntington-Whiteley - Carly Spencer

Tyrese Gibson - Robert Epps

Patrick Dempsey - Dylan Gould

John Turturro - Reggie Simmons

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.