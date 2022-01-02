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Trabzon'da 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmine yoğun ilgi
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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Trabzon'da 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmine yoğun ilgi

Trabzon'da 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmine yoğun ilgi

Trabzon'da Valisi İsmail Ustaoğlu, eşi ve Sevgi Evleri'nde kalan 35 çocuk ile beraber 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmini seyretti.

3 Saat Önce
2022-01-02 22:23:04
Trabzon'da 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmine yoğun ilgi

Vali Ustaoğlu "Trabzon halkı, filme müthiş ilgi gösteriyor. Sinemalarımız şu an tamamen dolu. Herkes heyecanla bu filmi izlemek istiyor" dedi.

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Vali İsmail Ustaoğlu, eşi ve Sevgi Evleri'nde kalan 35 çocuk ile kentteki bir alışveriş merkezine gitti. Vali Ustaoğlu, burada eşi ve 35 çocuk ile birlikte Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017 yılında PKK'lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül ile Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünün anlatıldığı 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmini seyretti.

'ÇOK DUYGULANDIK, HÜZÜNLENDİK'

Film çıkışı konuşan Vali Ustaoğlu, şunları söyledi: "Biz de Sevgi Evleri çocukları ile filmi izledik. Çok duygulandık. Hepimizi derinden hüzünlendiren bir film. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Eren ve Ferhat Gedik astsubayımız artık bizim sembolümüz oldu. Bu iki kahramanımızın bu filmde; bir arada toplumumuz ile buluşturulması ayrı bir anlam ifade etti. Trabzon halkı, filme müthiş ilgi gösteriyor. Sinemalarımız şu an tamamen dolu. Herkes heyecanla bu filmi izlemek istiyor. Trabzon'da 4 ayrı sinemada 25 civarında salonda gösterime girdi. Öğrencilerimizle, jandarma teşkilatımızı, emniyetimizi, şehit ailelerimizi de inşallah bu filmle buluşturacağız."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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