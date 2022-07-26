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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Tozluyaka 4. bölüm full izle | Fox TV Tozluyaka yeni bölüm 4.bölüm tek parça izle

Tozluyaka 4. bölüm full izle | Fox TV Tozluyaka yeni bölüm 4.bölüm tek parça izle

Tozluyaka 4. bölüm full izle | Tozluyaka dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Ali, Vefa’ya ne olduğunu merak ediyor. Peki son bölümde neler oldu? Fox TV Tozluyaka yeni bölüm 4.bölüm tek parça izle..

3 Saat Önce
2022-07-26 12:36:25
Tozluyaka 4. bölüm full izle | Fox TV Tozluyaka yeni bölüm 4.bölüm tek parça izle

Tozluyaka dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Ali, Vefa'ya ne olduğunu merak ediyor. Peki son bölümde neler oldu? Fox TV Tozluyaka yeni bölüm 4.bölüm tek parça izle..

Tozluyaka 4. bölüm full izle

Tozluyaka 4. bölümü izlemek için TIKLAYINIZ...

Ali, Vefa'ya aslında ne olduğunu öğrenmeye çalışırken, Çağrı da Hazal'dan çok daha büyük bir gerçek öğrenir. Savaşın tarafları değişmiştir artık. O gece aslında gerçekten ne olmuştur? Herkes bunun peşindedir.

Tozluyaka hakkında

Tozluyaka, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 27 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı dram ve gençlik türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Emre Kınay, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın, Begüm Birgören ve Kaan Mirac Sezen yer almaktadır

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