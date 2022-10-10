Tozluyaka 15. bölüm izle | Fox TV Tozluyaka son bölüm konusu ne? Tozluyaka dizisi 15. bölüm tek parça full HD izle

Tozluyaka 15. bölüm izle | Fox TV ekranlarında yayınlanan Tozluyaka dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizinin son bölümündeki tutuklama mevzu, herkesin gerilmesine neden oldu. Peki Tozluyaka son bölüm konusu ne? İşte yanıtı için Tozluyaka dizisi 15. bölüm tek parça full HD izle!

Tozluyaka 15. bölüm izle | Fox TV ekranlarında yayınlanan Tozluyaka dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizinin son bölümündeki tutuklama mevzu, herkesin gerilmesine neden oldu. Peki Tozluyaka son bölüm konusu ne? İşte yanıtı için Tozluyaka dizisi 15. bölüm tek parça full HD izle!

Tozluyaka 15. bölüm izle

Tozluyaka dizisinin 15.bölümünü tek parça izlemek için TIKLAYINIZ...

Bölüm özeti

Cemre'nin katili olarak Osman tutuklanır. Ali, Osman'ın aslında masum olduğunu anlar. Arap ve Zeyno'yu koruyordur. Bunun yüzleşmesini yaşarken Berk de Osman'ın suçsuzluğuna inanıyordur.

Pazar günü reyting sonuçları

Bu hafta Tozluyaka dizisi reyting sıralamasında 5.sıraya yerleşti.

1-TEŞKİLAT

2- YARGI

3- GÜLBİN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU

4- MASTERCHEF TÜRKİYE

5- TOZLUYAKA

6- TEŞKİLAT (OZET)

7- YARGI (OZET)

8- SHOW ANA HABER

9- TOZLUYAKA (OZET)

10- KANAL D ANA HABER

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