DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,5792 ₺

EURO

18,0537 ₺

ALTIN

1.002,07 ₺

BİST

3.590,00 ₺

TIMETURK / DİZİ - FİLM / Tozluyaka 15. bölüm izle | Fox TV Tozluyaka son bölüm konusu ne? Tozluyaka dizisi 15. bölüm tek parça full HD izle

Tozluyaka 15. bölüm izle | Fox TV Tozluyaka son bölüm konusu ne? Tozluyaka dizisi 15. bölüm tek parça full HD izle

Tozluyaka 15. bölüm izle | Fox TV ekranlarında yayınlanan Tozluyaka dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizinin son bölümündeki tutuklama mevzu, herkesin gerilmesine neden oldu. Peki Tozluyaka son bölüm konusu ne? İşte yanıtı için Tozluyaka dizisi 15. bölüm tek parça full HD izle!

4 Saat Önce
2022-10-10 11:53:28
Tozluyaka 15. bölüm izle | Fox TV Tozluyaka son bölüm konusu ne? Tozluyaka dizisi 15. bölüm tek parça full HD izle

Tozluyaka 15. bölüm izle | Fox TV ekranlarında yayınlanan Tozluyaka dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizinin son bölümündeki tutuklama mevzu, herkesin gerilmesine neden oldu. Peki Tozluyaka son bölüm konusu ne? İşte yanıtı için Tozluyaka dizisi 15. bölüm tek parça full HD izle!

Tozluyaka 15. bölüm izle

Tozluyaka dizisinin 15.bölümünü tek parça izlemek için TIKLAYINIZ...

Bölüm özeti

Cemre'nin katili olarak Osman tutuklanır. Ali, Osman'ın aslında masum olduğunu anlar. Arap ve Zeyno'yu koruyordur. Bunun yüzleşmesini yaşarken Berk de Osman'ın suçsuzluğuna inanıyordur.

Pazar günü reyting sonuçları

Bu hafta Tozluyaka dizisi reyting sıralamasında 5.sıraya yerleşti.

1-TEŞKİLAT

2- YARGI

3- GÜLBİN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU

4- MASTERCHEF TÜRKİYE

5- TOZLUYAKA

6- TEŞKİLAT (OZET)

7- YARGI (OZET)

8- SHOW ANA HABER

9- TOZLUYAKA (OZET)

10- KANAL D ANA HABER

Tozluyaka 14. bölüm full izle | Fox TV Tozluyaka 14. bölüm konusu ve linki
İLİŞKİLİ HABERTozluyaka 14. bölüm full izle | Fox TV Tozluyaka 14. bölüm konusu ve linki

.

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş