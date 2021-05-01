Tozkoparan İskender yeni bölümüyle ekranlara geliyor! Tozkoparanlar, İskender'in peşine düşen casusun kim olduğunu bulabilecek mi?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan, çocuklar ve onlarla birlikte ailelerin de severek izlediği Tozkoparan İskender, yirmi birinci bölümüyle ekranlara geliyor...

2 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da ekranlara gelecek olan Tozkoparan İskender'in yeni bölümünde neler olacak:

İskender'in alıkonulduğu yerde Giovanni'nin defterini bulan Fikri, Salih ile birlikte neler olup bittiğini anlamaya çalışır. Defterde yazılan nota göre casus, solaklar fermanını çalmak üzere İskender'in peşine düşmüştür ve anlaşılan geçmişten günümüze kadar gelmiştir. Casus, aradan geçen 550 yıla rağmen hâlâ İskender'i takip etmektedir. Diğer yandan İskender ve Mavi Ay okula döndüklerinde hiç beklemedikleri bir haberle karşılaşır. Kasırga'nın verdiği bu habere inanmayan Mavi Ay, soluğu Refika Hanım'ın odasında alsa da umduklarını bulamazlar. Yaşanan son olaylar üzerine Kasırga'yla Mavi Ay'ın arası iyice gerilir ve bu gerginlikten en çok etkilenen kişi Sinan olur. Kasırga'nın kışkırtmalarına dayanamayan Sinan, bir pasta savaşının fitilini ateşleyince, Mavi Ay ve Kasırga üyeleri okul kantinini savaş alanına çevirirler. Saniye Ana ve İskender'in uyarılarını dinlemeyen Mavi Ay ve Kasırga, ceza almak üzere üstleri başları pastaya bulanmış halde okul müdürü Rüya hocanın karşısına geçerler. Mavi Ay ve Kasırga'nın akıllarını başlarına getirmeleri için ceza vermeyi yeterli bulmayan Rüya'nın, çocuklar için bir planı daha vardır. Bu plan, hiçbir konuda anlaşamayan Mavi Ay ve Kasırga'nın ortak bir grup ödevi üzerinde çalışıp sunum yapmalarıdır.

Tozkoparanlar, İskender'in peşine düşen casusun kim olduğunu bulabilecek mi? Giovanni sonunda yakayı ele mi veriyor? Mavi Ay'ın okula dönünce aldığı haber nedir? Rüya, pasta savaşının bedeli olarak çocuklara ne ceza verecek? Mavi Ay ve Kasırga'nın ortak bir grup ödevinde çalışmaları mümkün mü?

Tüm bu soruların yanıtı ve daha fazlası, Tozkoparan İskender'in yeni bölümünde…

Tozkoparan İskender Ramazan ayı boyunca her Pazar saat 16.00'da TRT 1'de…

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.