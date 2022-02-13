Tinder avcısı Shimon Hayut kimdir?

Dizi, film ve belgesel gibi yapımların bulunduğu Netflix platformu, yeni belgesel projesiyle birçok kişinin gündeminde bulunmakta. Netflix'in yeni yapımı The Tinder Swindler adlı projede Tinder uygulaması üzerinden kadınları dolandıran bir adamın hayat hikayesi anlatılmakta. Belgesel dünyada en çok konuşulan yapımlardan biri olurken, belgesele konu olan kişinin gerçekte kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Tinder avcısı Shimon Hayut kimidir? Tinder avcısı kimdir?

Netflix yapımları son günlerin en çok konuşulan konuları olmakta. Netflix'in yeni yapımı The Tinder Swindler adlı belgesel bir dolandırıcının hayatını ele almakta. Özellikle kadınları hedef alan bu kişinin gerçek kimliği merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin detayı…

Shimon Hayut kimdir?

Shimon Yehuda Hayut veya Simon Leviev farklı iki kişi gibi görünse de her iki isim de aynı kişiye ait. Hayut, 1990 yılında İsrail'in Bnei Brak kentinde Dünyaya geldi. 2010 yılında bir uçuş okuluna gitti. Felicity Morris'in yaptığı röportajlara göre, Leviev gençliğinden beri çek dolandırıcılığı gibi küçük suçlar işliyor. Yasal adı olan Shimon Hayut'tan Simon Leviev olarak değiştirdi ve Leviev soyadını kullanarak "Elmasların Kralı" olarak bilinen İsrailli bir işadamı olan Lev Avnerovich Leviev ile akrabaymış gibi yaptı. Zengin bir iş insanının oğlu gibi davranan İsrailli Şimon Hayut kendi koyduğu ismiyle Simon Leviev, Tinder Avcısı belgeseliyle adını geniş bir kitleye duyurdu. 2015 yılında Finlandiya'da 2 yıl, 2019 yılında İsrail'de 15 ay hapis cezasına çarptırılmıştır. İsrail medyasına göre 2017'den 2019'a kadar Avrupa kıtasında dolandırdığı insanlardan bir Ponzi şeması kullanarak tahmini 10 milyon dolar dolandırdırmıştır.

The Tinder Swindler belgeselenin konusu ne?

Belgesel, Simon Hayut'un dolandırdığı kadınların hikayesini ele almakta. Cecilie Fjellhoy, Simon ile Tinder'dan tanışmış ve daha ilk buluşmada lüks bir otelde yemek yedikten sonra özel uçakla seyahat etmişlerdi. Ardından Fjellhoy'un güvenini kazanan Hayut, yerinin bulunmaması için kredi kartını kullanamayacağını, Cecilie'in kendi adına açtığı kredi kartını kullanması gerektiğini söylemiş. Kredi kartının limitini yükseltmek için onu aylık 90 bin dolar kazanıyor gibi göstermiş ve aynı zamanda da 9 farklı bankadan farklı meblağlarda kredi çektirmiş. .