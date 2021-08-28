Tiger 3 filmi İstanbul'da mı çekildi? Tiger 3 filmi oyuncuları kimler? Hindistan filmi olan Tiger 3 filminin bazı çekimleri İstanbul'da gerçekleşti. Filmin çekimleri sona erdi ve İstanbul'da 'Tiger 3' adlı sinema filminin reklam çekimleri yapılacağı açıklandı. İstanbul Valiliği Tiger 3 reklam filmi nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatıldığını açıkladı.

Tiger 3 filmi İstanbul'da mı çekildi? Tiger 3 filmi oyuncuları kimler? Hindistan filmi olan Tiger 3 filminin bazı çekimleri İstanbul'da gerçekleşti. Filmin çekimleri sona erdi ve İstanbul'da "Tiger 3" adlı sinema filminin reklam çekimleri yapılacağı açıklandı. İstanbul Valiliği Tiger 3 reklam filmi nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatıldığını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden İstanbullulara Tiger 3 filmi uyarısı geldi. Valilik 28-29 Ağutos'ta "Tiger 3" filminin reklam çekimleri için bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı. Bu açıklamadan sonra vatandaşlar Tiger 3 filmini merak edip araştırmaya başladı. Peki Tiger 3 filmi İstanbul'da mı çekildi? Tiger 3 filmi oyuncuları kimler?

Tiger 3 filmi İstanbul'da mı çekildi?

"Tiger 3: Untitled Tiger Zinda Hai" Ali Abbas Zafar tarafından yönetilen ve Salman Khan, Katrina Kaif, Anil George'un başrollerini paylaştığı Aksiyon ve Gerilim içeren yeni bir Bollywood filmi. Tiger 3 filminin bazı sahneleri İstanbul'da çekildi. Bu film, 2012'de vizyona giren Tiger, Ek Tha Tiger'ın devamı, sonraki seri Tiger Zinda Hai'ydi 2017'de vizyona girdi ve şimdi son seri Tiger 3, 2021'de vizyona giriyor, tarih şu anda belli değil.

Kaplan 3, Katrina Kaif, Salman Khan ve Girish Karnad'ın başrollerini paylaştığı Ali Abbas Zafar'ın yönettiği 2021 aksiyon filmi. Tiger 3'te, kaplanın geçmişinden eski bir düşman yeniden ortaya çıkar ve Hint güvenlik aygıtını parçalamak ve masum sivilleri öldürmekle tehdit eder. Kaplan onu durdurabilir mi?

Tiger 3 filmi oyuncuları kimler?

Girish Karnad

Salman Khan

Katrina Kaif

Sartaaj Kakkar

Danish Bhatt

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.