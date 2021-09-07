'The Wire' dizisinin oyuncusu ABD'li aktör Michael K. Williams ölü bulundu

'The Wire' dizisinde 'Omar Little' karakterine hayat veren Michael K. Williams evinde ölü bulundu.

Son yılların popüler yapımlarından The Wire'daki 'Omar Little' rolünü canlandıran aktör Michael K. Williams, 54 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü aktör New York City'deki dairesinde ölü bulundu. Williams'ın cansız bedeninin yeğeni tarafından Brooklyn'deki evinin oturma odasında bulunduğu bildirildi.

New York polisinin, dairede uyuşturucu gereçleri bulunması nedeniyle ölüm sebebi olarak aşırı doz ihtimali üzerinde durduğu belirtildi. Adli tıptan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Williams, toplam beş sezon süren HBO dizisi 'The Wire'da popüler bir karakter oyuncusuydu. Oyuncu ayrıca 'Bringing Out the Dead,' 'The Road' ve 'Gone Baby Gone' filmlerinde aldığı rollerde tanındı.

Williams'ın ölüm haberi sosyal medyada çok sayıda hayranı tarafından üzüntüyle karşılandı.

SputnikTürkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.