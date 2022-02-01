The Walking Dead oyuncusu aracında ölü bulundu

“The Walking Dead” adlı dizide oynadığı zombi rolüyle tanınan ABD’li aktör ve model Moses J. Moseley, geçen hafta otomobilinin içinde ölü olarak bulundu. Emniyet kaynakları, ölümünün intihar şüphesiyle soruşturulduğunu açıkladı.

31 yaşındaki oyuncunun ABD'nin Georgia eyaletinde yer alan Stockbridge kentinde otomobilinin içinde bir kurşunla vurulmuş halde bulunduğu açıklandı.

Moseley, kıyamet sonrası distopik bir dünyayı anlatan korku dizisi The Walking Dead'in birkaç sezonunda Michonne'nin zombilerinden biri olarak ün kazandı.

"ÇOK ÖZLENECEK"

Oyuncunun menajeri Tabatha Minchew, Fox News'e yaptığı açıklamada, “Moses'ı herkes severdi. Hiç kimseyle tartışmamıştı. Hayranlarını ailesi ve arkadaşları kadar severdi. Gecenin bir yarısında konuşmaya ihtiyacın olduğunda ya da bir şeye ihtiyacın olduğunda arayabileceğin türden biriydi. Pek çok kişi, arkadaşları, ailesi, başrol oyuncuları ve hayranları tarafından çok özlenecek” diye konuştu.

Bununla birlikte TMZ'nin bildirdiğine göre, Moseley'in ailesi ondan en son 23 Ocak'ta haber aldı. Geçen Çarşamba günü kayıp ihbarında bulunan aile, emniyet güçlerinin yardımıyla aktörün cesedinin bulunduğu otomobile ulaştı.

Moseley ayrıca, “Açlık Oyunları: Ateşi Yakalamak” ve HBO dizisi “Watchmen” gibi ünlü yapımlarda da yer almıştı.

NTV

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