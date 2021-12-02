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TIMETURK / DİZİ - FİLM / The Matrix Resurrections (Matrix 4) filminden yeni tanıtım

The Matrix Resurrections (Matrix 4) filminden yeni tanıtım

Matrix serisinin dördüncü filmi The Matrix Resurrections'ın yeni teaser'ı yayınlandı. Keanu Reeves'in başrolde yer aldığı The Matrix Resurrections, 22 Aralık'ta gösterime girecek.

34 Dakika Önce
2021-12-02 12:30:16
The Matrix Resurrections (Matrix 4) filminden yeni tanıtım

Matrix serisinin dördüncü filmi The Matrix Resurrections'ın yeni teaser'ı yayınlandı. Yapımcı Warner Bros'un yayınladığı yeni tanıtımın adı 'Déjà Vu', yani daha önce yaşamış hissi.

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Tanıtım filmi, Carrie-Anne Moss'un canlandırdığı Trinity'nin sesinden “Déjà Vu Matrix'te genellikle bir arızadır. Bir şeyi değiştirdiklerinde olur" sözleriyle açılıyor.

Bu sözler 1999 yapımı orijinal filmde geçiyordu. Bir kara kedinin tıpkı ilk filmde olduğu gibi yine Neo'nun önünden geçtiği yeni filmin tanıtımı, Matrix hayranlarında merak uyandırdı. Keanu Reeves'in başrolde yer aldığı The Matrix Resurrections, 22 Aralık'ta gösterime girecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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