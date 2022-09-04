'The Crown' dizisinin Prens William ve Kate Middleton’ı belli oldu

Netflix'in en sevilen dönem dizilerinden 'The Crown'ın altıncı sezonu için sürdürülen büyük arayış sona erdi: Prens William ve eşi Kate Middleton'ı canlandıracak oyuncular bulundu.

Guardian'da yer alan habere göre, İngiliz kraliyet ailesini anlatan The Crown dizisinin altıncı sezonunda Cambridge Dükü Prens William'ın (40) genç versiyonlarını 21 yaşındaki Ed McVey ve 16 yaşındaki Rufus Kampa'nın canlandıracağı açıklandı.

Prensin 40 yaşındaki Cambridge Düşesi eşi Kate Middleton'ı da 19 yaşındaki genç aktris Meg Bellamy canlandıracak.

Üçü de çekimleri bu yıl içinde başlayacak olan dizinin altıncı ve son sezonunda yer alacak.

PRENSES DIANA'DAN SONRASI ANLATILACAK

Altıncı sezonun 1997'de Galler Prensesi Diana'nın ölümünden sonraki yılları tasvir etmesi bekleniyor.

Kampa'nın annesinin ölümünün hemen ardından Prens William'ı oynayacağı, McVey ve Bellamy'nin ise ikilinin 2001'de tanıştıkları St Andrews Üniversitesi'nde öğrenci oldukları süre boyunca dük ve düşesi oynayacağı bildiriliyor.

Dizide ayrıca Prens Charles rolünde Dominic West ve Galler Prensesi Diana rolünde Elizabeth Debicki yer alacak.

“The Crown”ın çekimleri tamamlanan beşinci sezonu kasım ayında Netflix'te yayınlanacak.