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  • Teşkilat yeni bölümüyle ekranlara geliyor! Ekip kaçıyor, Fadi kovalıyor: Serdar ve Zehra, Türkiye'ye ulaşabilecek mi?

Teşkilat yeni bölümüyle ekranlara geliyor! Ekip kaçıyor, Fadi kovalıyor: Serdar ve Zehra, Türkiye'ye ulaşabilecek mi?

TRT 1’in Pazar akşamlarına damga vuran ve soluk soluğa izlenen dizisi “Teşkilat ”, 2 Mayıs Pazar akşamı saat 20.30’da dokuzuncu bölümüyle ekranlara gelecek.

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01.05.2021 00:47:39
Teşkilat yeni bölümüyle ekranlara geliyor! Ekip kaçıyor, Fadi kovalıyor: Serdar ve Zehra, Türkiye'ye ulaşabilecek mi?

Reytinglerin zirvesinden inmeyen “Teşkilat”ın yeni bölümünde; Fadi, Serdar ve Zehra'nın peşine düşüyor…

YUNANİSTAN'A MECBURİ İNİŞ

Kasım Firavi takasının ardından havada arızalanan uçak irtifa kaybetmeye başlar. Uçakta büyük panik yaşanır ve Yunanistan'a mecburi iniş yapılır. Bu durum krizin büyümesine neden olur çünkü Kasım'ın Yunanistan'a giriş yasağı vardır. Diğer yanda ekibin diğer üyeleri Ceren'i takip ederken fotoğrafları çekilir. 

FADİ YEĞENİNİ ORTADAN KALDIRMAK İSTİYOR

Serdar ve Zehra, Kasım'la birlikte girdikleri pasaport kontrolünde gergin anlar yaşar. Uçak tamir edilene kadar havalimanındaki otelde kalmaya karar verirler. Yeğeni Kasım'ı taşıyan uçağının düşmediğini öğrenen Fadi hayal kırıklığına uğrar. Kasım'ın Türkiye'ye götürülmesini engellemek için Yunanistan'daki dostu Stefanos'tan yardım ister. 

CEREN'İN YENİ GÖREVİ EKİBİ DEŞİFRE ETMEK

Ekip fotoğraflarını çeken kişiyi yakalayıp karargâhta sorguya alır. Kurulan oyunla Ceren'in deşifre olmadığına ikna edilir. Bu sırada Şef, Ceren'e yeni görevini ileterek Serdar'ın başında olduğu ekibin deşifre edilmesini ister.

SERDAR VE ZEHRA'NIN ZORLU KAÇIŞ PLANI

Uçaktaki arızanın sabotaj kaynaklı olduğunun kesinleşmesi üzerine Fadi'nin peşlerinde olduğunu anlayan Serdar ve Zehra, ülkeyi bir an önce terk etmeleri gerektiğine karar verirler. Stefanos'un adamlarıyla birlikte otele gelmesiyle Yunanistan'dan çıkmak için zorlu bir kaçış planı uygulamaya konur.

Teşkilat 2 Mayıs pazar akşamı yeni bölümüyle saat 20.30'da TRT 1'de… 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan