Teşkilat yeni bölüm izle | Teşkilat 36. bölüm tek parça izle | TRT 1 Teşkilat son bölüm full HD

Teşkilat yeni bölüm izle | Teşkilat dizisinin son bölümü yayınlandı. Tekrar izlemek isteyenler ve kaçıranlar 36. bölümün linkini araştırıyor. Peki ama Teşkilat dizisinin yeni bölümünde neler oldu? TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin özeti ve linki haberin detay kısmında yer alıyor. İşte TRT 1 Teşkilat son bölüm full HD...

Teşkilat dizisinin son bölümü yayınlandı. Tekrar izlemek isteyenler ve kaçıranlar 36. bölümün linkini araştırıyor. Peki ama Teşkilat dizisinin yeni bölümünde neler oldu? TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin özeti ve linki haberin detay kısmında yer alıyor.

Teşkilat yeni bölüm

Türkmen köyüne yapılacak saldırıyı engellemek için her şeyi yapan Serdar roketin fırlatılmasını önleyemez. Füze Türkmen köyüne doğru yola çıkar. Ekip tutsak köy halkını kurtarmaya çalışırken Serdar karargahtan aldığı destekle füzeyi etkisiz hale getirmek için elinden geleni yapar.

Pınar, Çetin'e kimliğini açıkladıktan sonra Çetin büyük bir yıkım yaşar. Çetin'in köşeye sıkıştığı bir anda yaptığı hamleyle Pınar şok olur. Halit, Ceren'in kendisinin peşinde olduğunu anlayıp karşısına çıkar. Ceren ve Halit arasında beklenmedik bir hesaplaşma yaşanır.

Nemesis için çalışmalarını sürdüren Yıldırım, Matthias'la buluşup planın yeni aşamasına geçilmesi için talimat verir.

Mete Başkan tüm ekibi şok edecek bir hamle yapar. Ekip, Nemesis planını sekteye uğratmak için operasyona hazırlanırken Serdar'ın büyük bir fedakarlık yapması gerekmektedir.

Teşkilat 36. bölüm tek parça izle

Teşkilat dizisinin son bölümü olan 36. bölümü izlemek için linke tıklayın. TEŞKİLAT 36. BÖLÜM LİNKİ...

Teşkilat dizisi Matthias kimdir?

Matthias ve Serdar'ın peşine düşen ekibimizi büyük bir sürpriz beklemektedir. Serdar getirildiği örgüt kampında Yıldırım ve Matthias'ın yeni oyununu öğrenir ve aldığı bilgiler doğrultusunda El Turco kimliğiyle kendi planını devreye sokar.



Nemesis için çalışmalarını sürdüren Yıldırım, Matthias'la buluşup planın yeni aşamasına geçilmesi için talimat verir. .