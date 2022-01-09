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Teşkilat full izle! Teşkilat son bölüm nasıl izlenir? Teşkilat 29. bölüm izle
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Teşkilat full izle! Teşkilat son bölüm nasıl izlenir? Teşkilat 29. bölüm izle

TRT'nin fenomen dizisi Teşkilat konusu ve profesyonelliği ile kısa sürede izleyecilerin gönlünde taht kurdu. Teşkilat dizisinin 29. bölümü nasıl izlenir? İşte tüm detaylar haberimizde...

10 Dakika Önce
2022-01-09 14:38:38
Teşkilat full izle! Teşkilat son bölüm nasıl izlenir? Teşkilat 29. bölüm izle

TRT'nin reyting rokertmeni Teşkilat dizisi gerçekçiliği ile izleyenleri kendine hayran bıraktı. Dizi severlerin sıkı takip ettiği Teşkilat dizisi her hafta pazar akşamları saat 20:00'da TRT ekranlarında buluşuyor. Peki Teşkilat 29. Bölümde ne olacak? İşte detaylar...

Her pazar saat 20.00'da TRT1'de ekrana gelen dizi Teşkilat, bu akşam 29. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Gürkan Uygun gibi sevilen isimlerden oluşan bir oyuncu kadrosuna sahip olan Teşkilat 29. bölümde bu akşam, Elçi'nin öldüğünü sanan ekip büyük bir karmaşa ile karşı karşıya kalacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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