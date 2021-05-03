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Teşkilat dizisi ne zaman final yapacak? Teşkilat dizisi 2. sezon ne zaman başlayacak?

Teşkilat dizisi ne zaman final yapacak? TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Teşkilat dizisinin sezon finali şimdiden merak edilmeye başlandı. Dizinin sezon finali yapmasının istemeyen izleyiciler yaz aylarının gelmesiyle Teşkilat dizisi final tarihini araştırmaya başladı. Teşkilat yaz döneminde 2 ay boyunca ekranlardan uzak kalacak. Peki Teşkilat dizisi 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte Teşkilat dizisinin sezon finali tarihi...

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03.05.2021 18:53:14
Teşkilat dizisi ne zaman final yapacak? Teşkilat dizisi 2. sezon ne zaman başlayacak?

TRT1'de her pazar akşamı yayınlanan Teşikat dizisinin sezon finali hakkında detaylar ortaya çıktı. Dizinin hayranları Teşkilat dizisi ne zaman final yapacak sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz aylarda yayınlanmaya başlanan Teşkilat dizisi her pazar akşamı milyonlarca kişi ekran başına kilitliyor. Reyting sıralamalarında da üst sıralarda yer alan dizi yaz sezonunda izleyivilerinden bir süre uzak kalacak. Dizinin tutkunları da Teşiklat'ın ne zaman final yapacağını merak ediyor. Peki Teşkilat dizisi 2. sezon ne zaman başlayacak? Bu haberimizde Teşkilat dizisi final tarihini sizlerle paylaşacağız...

Teşkilat dizisi ne zaman final yapacak?

TRT 1'de yayınlanmaya başladığı günden bu yana heyecanla izlenen Teşkilat dizisinden hayranlarına kötü haber geldi. Yaz ayında dizilerin sezon finali yapması kaçınılmaz ancak Teşkilat dizisinin sezon finali yapması dizi hayranlarını üzecek. Peki Teşkilat dizisi ne zaman final yapacak? İddialara göre Teşkilat dizisi 13 Haziran 2021 pazar günü yayınlanan 15. bölümü ile sezon finali yapacak. Yaz tatiline girecek olan dizi 2 ay boyunca izleyicisinden uzak kalacak. Sezon finalinin ise nasıl biteceği de şimdiden merak ediliyor. 

Teşiklat dizisi 2. sezon ne zaman başlayacak?

13 Haziran 2021 günü yaz dönemi finali yapacak olan dizi Eylül ayında 2. sezonu ile geri dönecek. 

Reyinglerde zirvede bulunuyor

Teşkilat dizisi yayınlandığı akşam Total'de ve AB kategorisinde zirvede bulunuyor. Teşkilat'ın özeti bile reytinglerde ilk 3'e giriyor. 

Teşkilat dizisi konusu nedir?

Teşkilat dizisinin konusu özetle Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) görevli özel bir ekibin Türkiye düşmanlarına karşı giriştikleri mücadele ele alınıyor. Teşkilat TRT 1'de yayınlanan Türk televizyon dizisidir.  Teşkilat dizisiTims&B imzalı bir projedir. 

Teşkilat dizisi, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken bir görevi kabul ederek, "yer altına” inen yedi vatan sevdalısının hikâyesini ekrana getirecek... Ankara'daki SİHA fabrikasına terör saldırısı düzenlenir. Saldırının yabancı istihbarat servisleri tarafından organize edildiği tespit edilir. Bunun üzerine Milli İstihbarat Teşkilatı içinde gizli bir tim kurulur. Bu timin amacı saldırının arkasındaki güçleri tespit etmek ve ortadan kaldırmaktır.

Teşkilar Oyuncuları

Çağlar Ertuğrul Serdar 
Deniz Baysal Yurtcu Zehra 
Mesut Akusta Mete
Ezgi Eyüboğlu Ceren 
Ezgi Şenler Pınar 
Mehmet Usta Zayed Fadi
Tuncer Salman Hakkı 
Nihat Alptuğ Altınkaya Hulki 
Serdar Yeğin Uzay 
Yavuz Bingöl Adem
Uğur Ahmet Say Gürcan 
Yunus Destebaşı Mert 
Azra Bölek Leyal 
Atılay Uluışık Sermet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan